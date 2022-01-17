محافظ الفيوم يتفقد مشروعات تطوير الشوارع والميادين

جدة - نرمين السيد - وبدأت جولة المحافظ الميدانية بتفقد أعمال التطوير والتجميل بشارع عباس العقاد بمنطقة الجامعة، وأعمال تعلية مطابق غرف الصرف الصحى بتلك الشارع تمهيداً لرصفه، فضلاً عن تفقد أعمال التطوير بميدان رفعت عزمى، وشارع مجمع المصالح تمهيداً لرصفة.
كما تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية التى يجرى تنفيذها بالمحور المرورى الجديد بشارع بحر دار الرماد، والتى تبدأ من تقاطع طريق القاهرة دار الرماد وصولاً لمنطقة الحلافى بمدينة الفيوم، بطول يصل إلى 1 كم، وعرض 24 مترا، فضلاً عن رصف 2.5 كم متر امتداد لذلك المحور، لتيسير الحركة المرورية بميدان المسلة أحد أهم ميادين المحافظة.
ووجه المحافظ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بسرعة الانتهاء من تنفيذ خط مياه الشرب بالمحور، فضلاً عن تركيب أعمدة الإنارة بالمحور الجديد.
كما شملت الجولة تفقد الأعمال النهائية لتطوير منطقة السواقى، وشارع البحر، تمهيداً لافتتاحه، واستمع المحافظ من المهندس المسئول لشرح حول مراحل التشطيب والتجميل، ووضع النصب التذكارى بالميدان، موجهاً بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال فى التوقيتات المحددة.
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