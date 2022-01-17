جدة - نرمين السيد - عقد خالد عبد العال محافظ القاهرة، اجتماعين بمسؤولى شركتى ارتقاء المسؤولة عن نظافة المنطقة الغربية، وإنفيروماستر المسؤولة عن نظافة المنطقة الشرقية، فى إطار متابعته المستمرة لأداء شركتى النظافة العاملتين بالعاصمة.





واستعرض محافظ القاهرة، خلال الاجتماعين، الموقف الفعلى لأداء الشركتين على أرض الواقع والصعوبات التى تواجههما وكيفية التغلب عليها، كما استعراض أداء محطات المناولة الجديدة التى تم انشائها بواقع 3 مناولات فى المنطقة الشرقية بالمطرية وعين شمس ومدينة نصر و2 بالمنطقة الغربية بمنشأة ناصر والحلبى بالدراسة ودورها فى سرعة نقل المخلفات لمصانع التدوير. وأكد محافظ القاهرة ضرورة التركيز على الجمع السكنى وزيادة العمالة المتواجدة بالشوارع وضرورة نشر صناديق جمع المخلفات أمام المحلات التجارية، والتركيز على مواجهة ظاهرة إلقاء مخلفات الهدم بالشوارع (الردش) ومنع وجود أى تراكمات للقمامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجمع السكنى.. توجيهات جديدة من محافظ القاهرة لمنظومة النظافة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.