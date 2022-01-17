العدل توقع بروتوكول تعاون مع شركة اتصالات مصر

جدة - نرمين السيد - يتيح بروتوكول التعاون، إحداث طفرة فى مجال خدمات التوثيق من خلال الاستفادة من الانتشار الجغرافى لشركة اتصالات مصر، وتقديم هذه الخدمات المميزة من خلال منافذ ومتاجر شركة اتصالات مصر، وذلك عبر 20 منفذا للشركة فى مختلف محافظات الجمهورية كمرحلة أولى.

وقع على البروتوكول المستشار مساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقارى والتوثيق ممثلا عن الوزارة، فى حين اضطلع بالتوقيع المهندس الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى ممثلا عن شركة اتصالات مصر.

واتفق الطرفان على توسيع نطاق تقديم هذه الخدمات المميزة فى عدد أكبر من المدن خلال الفترة المقبلة.

يأتى ذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بالعمل على تطوير خدمات الشهر العقارى والتوثيق، والارتقاء بمستوى الخدمة وتقديمها فى أفضل صورة للمواطنين.