جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين تطرقا خلال الاتصال إلى آفاق تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر والمغرب على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية، وأشادا بالروابط الوطيدة التى تجمع البلدين والمستوى المتميز للتنسيق القائم بينهما.
وأضاف المُتحدث الرسمى أن الوزيرين تبادلا الرؤى حول القضايا الإقليمية بالمنطقة وكذلك على الساحة الإفريقية اتصالاً بعقد القمة الإفريقية المقبلة، حيث أكدا على أهمية استمرار التشاور تجاه مُجمل القضايا ذات الاهتمام المُشترك، وذلك بما يحقق مصالح البلديّن الشقيقين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره المغربى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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