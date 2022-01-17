”تضامن النواب”: نجونا من الخراب بفضل القرارات الحكيمة للرئيس السيسي

أشاد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب الدكتور عبد الهادى القصبي بمخرجات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وما شهده المنتدى في نسخته الرابعة من الأرقام والاحصائيات والقرارات والتوصيات تؤكد نجاحه دوليًا، حيث عاد العالم من جديد إلى مدينة السلام شرم الشيخ، بعد التوقف بسبب جائحة كورونا.

وأضاف أن المنتدى ناقش التحديات الأساسية والرؤية الشبابية، وقضايا مثل الطاقة والتغير المناخى والرعاية الصحية والصحة النفسية والريادة الأعمال والابتكار والسلم والأمن الدوليين، وموضوعات أخرى كثيرة توضيح وجهة نظر الشباب.

وأشار «القصبي» إلى أن المنتدى احتفى بالإبداع هذا العام وتم استضافة 30 من الشركات الناشئة وتنفيذ 29 نشاطًا للشباب لدعم الإبداع، وتكريم عددًا من النماذج الشبابية الملهمة المشاركة في المنتدى، خلال الحفل الختامي، والذي أقيم بمقر مشروع النصب التذكاري لإحياء الإنسانية بشرم الشيخ موضحًا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتخذ 8 قرارات، ووجه 4 رسائل إلى العالم، وهى الجمهورية الجديد هي دولة مدينة حديثة تسعى للبناء والتنمية وتحقيق العدالة والكرامة الإنسانية ومصر أصبحت نقطة تلاقي الحضارات بعد أن وهبها الله عبقرية المكان ونحن نصنع التاريخ و نصيغ المستقبل ونعمل في الحاضر وأن العالم في حاجة شديدة لاستنهاض العزائم وتوفير الإرادة للضمير البشري للبناء والتنمية.

وأوضح أن قرارات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جاءت هامة ومؤثرة وداعمة لإنجاح منتدى يليق بحجم مصر الجديدة وتحت القيادة الحكيمة التى لديها بصيرة لإبعاد المخاطر عن طريق الوطن وجاءت تلك القرارات الممثلة فى إعلان العام الجاري 2022 عاما للمجتمع المدني ليؤكد أننا جميعا شركاء فى هذا الوطن وغيرها من القرارات مثل: إنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة وتكوين مجموعات من شباب مصر والعالم للمشاركة في إعداد قمة المناخ بشرم الشيخ.

وأكد أنه يثق في رؤية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال قمة المناخ القادمة من أجل إيجاد حلول يسير نحوها العالم وكذلك تكليف مجلس الوزراء بإعداد تصور شامل مع شركاء التنمية، لتحقيق امتداد إفريقي للمبادرات التنموية المتحققة بمصر وتكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب بإعداد برامج تدريبية متخصصة للشباب العربي والأفريقي مع تفعيل منصة حوار تفاعلي دائمة لشباب العالم ومصر تعرض نتائجها على مؤسسات الدولة وتكليف إدارة منتدى شباب العالم والجهات المعنية بإطلاق حملة دولية للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية لأهميتها عالميا لأن مع إعداد تصور شامل يعبر عن رؤية الدولة المصرية لإعادة إعمار مناطق الصراع الإقليمية.

واختتم «القصبي» أن مصر دولة كبيرة استطاعت أن تواجه الكثير من التحديات البناء ومكافحة الإرهاب وجائحة كورونا ونجونا من الخراب بفضل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقراراته الحكيمة وغيرها من التحديات التى غرق فيها العالم ونجونا نحن.