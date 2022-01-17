سامح شكرى ونظره المغربى يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من نظيره المغربي "ناصر بوريطة"، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلديّن الشقيقين.
وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين تطرقا خلال الاتصال إلى آفاق تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر والمغرب على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية، وأشادا بالروابط الوطيدة التي تجمع البلدين والمستوى المتميز للتنسيق القائم بينهما.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن الوزيرين تبادلا الرؤى حول القضايا الإقليمية بالمنطقة وكذا على الساحة الإفريقية اتصالاً بعقد القمة الإفريقية القادمة، حيث أكدا على أهمية استمرار التشاور تجاه مُجمل القضايا ذات الاهتمام المُشترك، وذلك بما يحقق مصالح البلديّن الشقيقين.
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