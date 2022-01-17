نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سداد فاتورة التليفون الأرضي وأخر موعد للسداد قبل قطع الخط في المقال التالي
عمر شويل - جدة سداد فاتورة التليفون الأرضي وأخر موعد للسداد قبل قطع الخط - ثقفني
فاتورة التليفون الأرضي، فاتورة التليفون الأرضي التي يبحث عنها المواطنين في مصر للتعرف على مواعيد بداية دفع الفاتورة، كذلك يبحث المواطن المصري عن فترة السماح الخاصة بالفاتورة وموعد انقطاع الخط في حالة عدم الدفع، وهو ما تم الإعلان عنه عن طريق شركة المصرية للاتصالات، والذي سوف نتعرف عليه أكثر في هذا التقرير.
فاتورة التليفون الأرضي
خط التليفون الثابت أو التليفون الارضي يتم دفع الفواتير المستحقة له كل ثلاثة أشهر، وقد اقتربت مواعيد دفع فاتورة ديسمبر للعام الماضي، حيث:
- أتاحت شركة المصرية للاتصالات الدخول على الموقع الخاص بها.
- يمكن للمستخدم بعد ذلك الدخول على خاصية “دفع فاتورة التليفون الأرضي” المتاحة على الصفحة الرئيسية.
- يظهر للمستخدم صفحة عنوانها ( السداد الإلكتروني).
- يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر أدخال رقم التليفون، مسبوقاً بـ” كود المنطقة” 02.
- ثم المتابعة عن طريق الضغط على أمر ” إظهار الفواتير”.
الاستعلام عن فاتورة التليفون ألأرضي
يمكن للعميل التابع لـ شركة المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر ما يلي:
- زيارة مكاتب خدمة عملاء المصرية للاتصالات، حيث تنتشر فروع و سنترالات المصرية للاتصالات في أماكن كثيرة من محافظات جمهورية مصر العربية.
- يمكن عبر الدخول على رابط المصرية للاتصالات الاستعلام عن أقرب فرع، حيث يقوم المستخدم باختيار المدينة التي يقيم فيها، ثم تحديد اختيار المنطقة التي يقع بها تليفونه الأرضي.
- يتاح للمستخدم كذلك الإتصال مباشرةً على مراكز خدمة العملاء التابع لشركة المصرية للاتصالات، ويتم ذلك على الأرقام التالية: 111 أو رقم 01555000111.
- يمكن كذلك مراسلة شركة المصرية للاتصالات عبر إرسال بريد إلكتروني على أيميل الشركة وهو: [email protected]
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