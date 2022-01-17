سداد فاتورة التليفون الأرضي وأخر موعد للسداد قبل قطع الخط

فاتورة التليفون الأرضي، فاتورة التليفون الأرضي التي يبحث عنها المواطنين في مصر للتعرف على مواعيد بداية دفع الفاتورة، كذلك يبحث المواطن المصري عن فترة السماح الخاصة بالفاتورة وموعد انقطاع الخط في حالة عدم الدفع، وهو ما تم الإعلان عنه عن طريق شركة المصرية للاتصالات، والذي سوف نتعرف عليه أكثر في هذا التقرير.

فاتورة التليفون الأرضي

خط التليفون الثابت أو التليفون الارضي يتم دفع الفواتير المستحقة له كل ثلاثة أشهر، وقد اقتربت مواعيد دفع فاتورة ديسمبر للعام الماضي، حيث:

أتاحت شركة المصرية للاتصالات الدخول على الموقع الخاص بها.

يمكن للمستخدم بعد ذلك الدخول على خاصية “دفع فاتورة التليفون الأرضي” المتاحة على الصفحة الرئيسية.

يظهر للمستخدم صفحة عنوانها ( السداد الإلكتروني).

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر أدخال رقم التليفون، مسبوقاً بـ” كود المنطقة” 02.

ثم المتابعة عن طريق الضغط على أمر ” إظهار الفواتير”.

الاستعلام عن فاتورة التليفون ألأرضي

يمكن للعميل التابع لـ شركة المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر ما يلي: