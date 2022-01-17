وزير القوى العاملة بمجلس الشيوخ: «احنا لاقينا ناس ميتة بتصرف منحة العمالة غير المنتظمة»«فيديو وصور»

/673042/وزير-القوى-العاملة-بمجلس-الشيوخ-احنا-لاقينا-ناس-ميتة-بتصرف-منحة-العمالة-غير-المنتظمةفيديو-وصور

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه لاخلاف على أى محاولة لعمل قاعدة بيانات متكاملة للعمالة غير المنتظمة وتوجد مناقشات فى الحكومة بشأنها كثيرا.

دوت الخليج

جاء ذلك فى كلمته باجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبد الخالق عياد، لمناقشة الإقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى بشأن العمالة غير المنتظمة وضرورة الاستفادة منها بشكل مختلف ، وذلك بحضور وزير القوى العاملة، محمد سعفان.

وزير القوى العاملة بمجلس الشيوخ: «لاقينا موظف على المعاش فى بورسعيد بيصرف 500جنيه الخاصة بالعمالة غير المنتظمة »

وأكد أنه متوافق مع أهداف وتطلعات الإقتراح ولا خلاف إطلاقا، وسبق النقاش فى الوزارة كثيرا بشأنه،ولكن توجد صعوبات كثيرة لابد أن يتم إدراكها، ولابد من التكاتف بين الجميع من أجل مواجهة هذه الصعوبات، مشيرا إلى أن هذا الملف كبير جدا وبالتالى معالجته لابد أن تكون مختلفة قائلا:"لو حبينا ندخله دخول الفاتحين سيكون الفشل مصيرنا".

وأكد على أن هذه الصعوبات تعود إلى أن هذه الفئة المستهدفة أكثر الفئات هروبا من التسجيل، مشيرا إلى أن هذه الفئة ترى أن الحكومة تنصب لها فخًا أثناء التسجيل، مشيرا إلى أن منحة العمالة الغير منتظمة التى صرفها بحسب مقترح النائب علاء مصطفى «جمعت بيانات» وهو أمر غير صائب «وليس من المفترض أن أقوله» ولكن سأوضحه للجميع بأن المنحة جمعت حوالى 5مليون مواطن عامل غير منتظم ولكن بالتحرى والتدقيق «العمالة الغير منتظمة بشكل حقيقى بحسب هذا الحصر لا يمثل فيهم سوى 10%» مؤكدا على أن إدركنا لواقع العمالة غير المنتظمة وهو ما يجعلنا نتحدث هذا الحديث بشكل واضح.

واستشهد بعدد من الأدلة بشأن حصر منحة العمالة غير المنتظمة، حيث كان ضمنها أحد المحالين للمعاش بيصرف الـ500جنيه فى محافظة بورسعيد مؤكدا على أن الأمر وصل لوجود «ناس ماتت كانت بتصرف الـ500جنيه فى منحة العمالة غير المنتظمة» وبالتالى الإعتماد على حصر منحة العمالة غير المنتظمة فى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة ليس صحيح وغير مجدى.