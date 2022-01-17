/673044/الحكم-بالمؤبد-لقاتل-شقيقته-بالدقهليه-بعد-حرقها

وترجع تفاصيل الواقعة لقيام المتهم محمد ز. م 47 سنة مقيم بالكردى ،بسكب البنزين علي شقيقته وأشعل النار فيها وفي شقتها وعفشها التي جهزتها لزفافها الذي كان مقررا له بعد شهرين من الواقعة.

الحكم بالمؤبد لقاتل شقيقته بالدقهليه بعد حرقها

كان القاضى أمر فى الجلسه الماضيه بإخراج المتهم من القفص، وناقشه في علاقته بوالدته وشقيقته المجني عليها؛ للتأكد من سلامته العقلية بعد أن طالب الدفاع عنه لعرضه على الطب النفسي، وهو ما رفضته المحكمة.

وأحيل المتهم إلى محكمة الجنايات لأنه في يوم ٢١/١٠/ ٢٠٢١ قتل شقيقته المجني عليها وداد زکریا محرز محمد عوف - عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبیت النية على قتلها ، وكمن لها بالمكان الذي أيقن سلفا مرورها به، وما آن ابصرها تنزل الدرج مارة بمسكنه حتى خرج من مکمنه مباغتا إياها من الخلف ساكبا عليها ما بداخل الدلو حوزته من مادة معجلة للاشتعال، فاندلعت النيران بجسدها تاركا إياها منصرفا عنها، محدثا ما قد حل بها إصاباتها حرقية والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بها، والتي أودت بحياتها، على النحو المبين بالتحقيقات.

ووقفت اليوم ،الأم أمام قاضي محاكمة نجلها، قبل النطق بالحكم عليه، تروي تفاصيل اعتداء ابنها على ابنتها، الذي انتهى بمصرع إبنتها حرقا ، بعد أزمات بينهما بسبب الميراث وعلمه بأنّ والده المتوفى كتب لشقيقته "شقة في منزل العيلة" باسمها كان يريد الاحتفاظ بها لنفسه.

الحكم بالمؤبد لقاتل شقيقته بالدقهليه بعد حرقها

وتحدّثت الأم عن تفاصيل مصرع ابنتها ((وداد)) على يد شقيقها ((محمد)) حرقا، راجية القاضي أن يترك نجلها حيّا: "متحرمنيش منه وسيبه سندي في الحياة، اللي راح راح، أنا كان ليّا عينين، راحت واحدة سيبلي التانية"، وهو ما رد عليه القاضي، موجّها حديثه إلى المتهم: "بوس إيديها ورجلها"، وأكد أنّ حضورها وكلماتها أمام المحكمة "رحمته من حبل المشنقه "