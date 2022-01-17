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/673043/الأنبا-أنطونيوس-يكشف-حقيقة-حريق-الكنسية-القبطية-بالقدس
كشف الأنبا أنطونيوس مطران القدس والشرق الأدني بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تفاصيل الحريق الذي تعرضت له كنيسة الأنبا أنطونيوس بالقدس الثلاثاء الماضي.
دوت الخليج
وقال الأنبا أنطونيوس، في بيان له اليوم :"نظرًا لكثرة الاتصالات ولتوضيح الأمور وإزالة اللغط، أود أن أوضح ما حدث.. في تمام الساعة ١٢:٢٠ منتصف الليل يوم الثلاثاء الماضي، حدث حريق في كنيسة الأنبا أنطونيوس في بطريركية الأقباط بالقدس، وكان الحريق كبيرا، فقد قضى على الإنبل وبعض الأيقونات والباب وبعض التلفيات الأخرى".
أجراس الطواريء :
وأضاف الأنبا أنطونيوس :"وما ساعد على الأمر أنه حدث في وقت كان فيه كل الرهبان في قلاليهم، وكل خدام الدير في غرفهم، لكن ما أن شعر به أحد الرهبان، دق أجراس الطوارئ واستيقظ الجميع وهبوا لإطفاء الحريق وتم الاتصال بالمزافي والشرطة ".
السيطرة على الحريق :
وتابع: "لكن الآباء استطاعوا السيطرة على الحريق قبل وصول رجال المطافي، وبالتحقيقات التي أجراها المتخصصون من رجال الشرطة وبمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، تبين أن السبب هو نتيجة ما كهربائي وتضخم، حيث أن الكنيسة كانت مغلقة ولا يوجد أحد في فناء الدير".
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