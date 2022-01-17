/673046/العرابي-الرئيس-السيسي-يتحدث-بإسم-افريقيا-في-المحافل-الدولية-وجهود-كبيرة-للدبلوماسية-المصرية

تحدث السفير محمد العرابي وزير الخاردية الاسبق، عن العلاقات المصرية الرواندية، والتي تشهد تقدم كبير، منوها ان رواندا من الدول الافريقية التي حققت تقدم اقتصادي كبير في الفترةالاخيرة، فضلا عن نجاحها لوصولها ضمن الاقتصااديات الصاعدة بالقارة السمراء.

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جاء ذلك خلال مداخله على قناة اكسترا نيوز، ان مصر ايضا تعمل وفقا استراتيجية تقوم على التعاون لدعم اجراءات التنمية في أفريقيا، من خلال التعاون والتشارك فيما بينا.

السفير محمد العرابي: نشاط كبير للدبولماسية المصرية

واكد العرابي على حرض الدولة المصرية في تقديم كافة الخدمات لكافة الشعوب الأفريقية، حيث يوجد نشاط كبير للدبولماسية المصرية، حيثا ان مصر حريصة على تقديم كافة الخدمات من دورات تدريبية سواء شباب دبلوماسيين او اعلاميين ، من أجل دعم العلاقة.

العرابي: الرئيس السيسي السيسي يتحدث بأسم افريقيا في المحافل الدولية

وتابع وزير الخارجية الأسبق أن مصر تتحرك في عدة مستويات، حتى مع المستويات الرئيسية مع القادة، حيث أنه اول رئيس مصري يزور جيبوتي، كما انه يتحدث كثيرا في محافل دولية باسم القارة الافريقية.

تشجيع القطاع الخاص على التواجد بالقارة السمراء

ونوه العرابي إلى وجود شركات مصرية بدأت في الاستثمار في العديد من الدول الافريقية، حيث انه يوجد تحالف مصري لاقامة سد تنزانيا وههو ما يمثل رمز للتعاون المصري الأفريقي، كما انه يوجد في غينيا شركات مثل المقاولين العرب وأيضا في تشاد والنيجر وهو ما يجب علينا تشجيعه، من اجل تواجد القطاع الخاص المصري في القارة الافريقية.