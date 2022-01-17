تشكيل الكاميرون أمام الرأس الأخضر بأمم إفريقيا

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أعلن المدير الفني لمنتخب الكاميرون، أنطونيو كونسيساو، تشكيل اللاعبين الذين سيخوضون مباراة الرأس الأخضر في الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تنطلق صافرة بداية مباراة الكاميرون والرأس الأخصر، في السادسة مساء، في لقاء يجمع بين المنتخبين، في ثالث وختام جولات دور المجموعات بنهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

تشكيل الكاميرون أمام الرأس الأخضر:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: نوهو تولو - مايكل نجاديو - هارولد موكودي - كولينز فاي.

الوسط: كارل توكو إيكامبي - أندريه زامبو أنجيسا - بيري كوندي - نيكولاس نجاماليو - صامويل أوم جويت.

الهجوم: فينسنت أبو بكر.

ويدخل المنتخب الكاميروني لقاء اليوم أمام الرأس الأخضر، وهو يتصدر ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 6 نقاط، والتي حسم موقفه من التأهل للدور الثمن النهائي من الجولة الثانية، أمام إثيوبيا، برباعية مقابل هدف.

موقف المنتخبين في المجموعة

فيما يتواجد منتخب الرأس الأخضر في المركز الثالث بالمجموعة، برصيد 3 نقاط، والتي حصدتهم من نتيجة مباراة إثيوبيا، بالجولة الأولى بالمجموعة.

وتبث مباراة الكاميرون، والرأس الأخضر على قناة "بي إن سبورت اتش دي 1 ماكس"، بتعليق صوتي الدولي التونسي عصام الشوالي.

نتيجة مباراة الكاميرون وإثيوبيا

حقق منتخب الكاميرون فوز كبير على نظيره إثيوبيا بنتيجة 4/1 ، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا .

وقدموا لاعبي الكاميرون مباراة قوية وأستطاعوا أن يسجلوا 4 أهداف بالإضافة إلى الفرص الضائعة، بينما لم يقدم المنتخب الإثيوبي المردود المنتظر منهم خلال اللقاء .

وسجل للكاميرون إيكامبي الهدف الأول في الدقيقة الـ 8 من عمر المباراة ، ثم النجم أبو بكر أحرز هدفين في الدقائق الـ 53 و الدقيقة الـ 55، وأختتم إيكامبي الأهداف في الدقيقة 67، بينما سجل هدف إثيوبيا الوحيد داي هوتيسا في الدقيقة 4 من عمر المباراة .

وبتلك النتيجة تأهلت الكاميرون بشكل رسمي للدور القادم، وتصدر أبو بكر قائمة هدافي البطولة برصيد 4 أهداف.