/673048/الحوثي-أعلنت-مسئوليتها-عن-الحادث-إدانات-عربية-لاستهداف-مطار-أبوظبي-ومنشآته

أدانت عددا من الدول العربية بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه إمارة أبوظبي بدولة الإمارات. من جانبها وصفت الخارجية البحرينية، في بيان اليوم الاثنين، الاعتداء بالإرهابي الجبان، مؤكدة أنه يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وكافة القوانين الدولية، وفق وكالة أنباء البحرين ، مؤكدة إن الاعتداء يبرهن على إصرار الميليشيات الحوثية الإرهابية على مواصلة اعتداءاتها الإجرامية الجبانة.

دوت الخليج

من ناحيتها أدانت الكويت استهداف مناطق مدنية في الإمارات بمسيرات أطلقها الحوثيون، وقالت الخارجية الكويتية إن استمرار الحوثيين في استهداف المدنيين يؤكد خطورة سلوكهم، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا). كذلك، أضافت أن خطورة سلوك الحوثيين باستهداف مناطق مدنية يستدعي تحرك المجتمع الدولي.

الأردن تدين الحادث

وفي نفس السياق أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشدّ العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مُسيّرة مُفخخة باتجاه الإمارات،وأكّد الناطق باسم الوزارة هيثم أبو الفول إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الاعتداء الإرهابي الجبان، مؤكداً تضامن ووقوف المملكة المطلق إلى جانب الإمارات، كما أكد أن أمنها جزء لا يتجزأ من أمن المملكة، ومُعرباً عن أحر التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

3 قتلى وإصابات

شرطة إمارة أبوظبي كانت قد أكدت اليوم اندلاع حريق، ما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3، بالقرب من خزانات أدنوك، إضافة لوقوع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي. وأدى الحريق إلى وفاة 3 أشخاص "هنديان وباكستاني" وإصابة 6 في انفجار صهاريج المحروقات في أبوظبي، وفق وكالة أنباء الإمارات وأشارت التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعت في المنطقتين قد تكون تسببت في الانفجار والحريق. يأتي ذلك بعد أن أعلنت ميليشيات الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسمها.