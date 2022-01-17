/673050/مايا-دياب-تساند-الإمارات-عقب-الانفجار-الإرهابي-الله-يحفظها

دعمت الفنانة اللبنانية مايا دياب دولة الامارات العربية المتحدة، بسبب تعرضها للإنفجار المدوي انتج عن اصابة العديد من العاملين بالمنطقة الصناعية.

دوت الخليج

مايا دياب عبر تويتر

وكتبت مايا دياب عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر": "الله يحفظ الإمارات ويحمي شعبها من كل شرّ".

هجوم الحوثيين على الامارات أعلنت شرطة أبوظبي، أن الهجوم الذي تعرضت له منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وقالت شرطة أبوظبي، في بيان لها: "الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية و إصابة 6 آخرين إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة".

ويأتي ذلك بينما زعم الحوثيون شن هجوم يستهدف الإمارات عقب خسائر فادحة تكبدتها المليشيات الحوثية في محافظة شبوة اليمنية والأطراف الجنوبية لمحافظة مأرب على يد قوات ألوية العمالقة المدعومة إماراتيًا في إطار التحالف بقيادة السعودية.

وأكدت شرطة أبوظبي أن طائرات مسيرة قد تكون وراء الانفجار بالمصفح والحريق بمنطقة إنشاءات بمطار أبوظبي.

حفل مايا دياب بشهر فبراير

روجت الفنانة اللبنانية مايا دياب لحفلها القادم المقرر إقامته بشمال مدينة قبرص، في شهر فبراير المقبل، ضمن احتفالات نجوم الغناء بعيد الحب.

ونشرت مايا دياب البوستر الرسمي للحفل عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر" وعلقت عليها: "نتطلع إلى لقائكم جميعًا في فندق سافوي 12/2/2022 في شمال قبرص، دعونا نجعل هذه الليلة لا تنسى".

مايا تهاجم المعتزل أدهم النابلسي

وكانت مايا دياب هاجمت الفنان الأردني أدهم نابلسي بعد قرار إعتزاله للغناء، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع صفحتها الشخصية "تويتر".

وكتب دياب، قائلًة: "الفن مش حرام.. الحرام إنكم فيه"، ورفعت هاشتاج "الفن مش حرام"، وذلك بعد ساعات من إعلان الفنان الأردني أدهم نابلسي خبر اعتزاله الغناء.

اعتزال أدهم النابلسي عبر اليوتيوب

يذكر أن الفنان أدهم نابلسي أعلن اعتزاله للغناء، بفيديو نشره على قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وقال نابلسي، في الفيديو، إن كل شخص يجب أن يكون له حلم وهواية ولكن الأهم أن يتوافق ذلك الحلم مع رضاء الله وعن السبب الحقيقي وراء قرار اعتزاله الغناء، قائلاً: "الهدف اللي كنت ماشي فيه والحلم اللي كنت بحاول احققه بصراحة ما بيرضي رب العالمين وأغلب الناس القراب مني عارفين أن هيجي يوم وأوقف وجيه هذا اليوم والخبر السعيد جدا أني اعتزلت الغناء وأتمنى استمرار دعمكم".