/673051/موسيماني-مش-هنقدر-نغير-مواعيد-كأس-العالم-ومستعدين-تحت-أي-ظروف

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب تعادل فريقه أمام الإسماعيلي بنتيجة 1/1، ضمن الجولة الثانية من كأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال موسمياني خلال المؤتمر الصحفيالخاص بالمباراة: "محمود محمود لاعب كبير، ولكن الغيابات لها تأثير كبير عليه، أخر مرة كان بيلعب كرة من وقت كبيرة، هيدخل للتشكيل تدريجيا".

وأضاف: "انا فخور بلاعبتي بعد الاداء الذي قدموه أمام الإسماعيلي فهم كانوا يلعبون بالفريق الأساسي وبكامل نجومهم".

وزاد:" مش هنقدر نغير مواعيد بطولة كأس العالم وملتزمين، بمواعيد الفيفا وسنلعب تحت أي ظروف".

وأختتم قائلاً: "لا أمتلك أي خيارات سواء المتاح جميع اللاعبين مصابين، ومنهم الذي مصاب بفيروس كورونا فلا أمامنا سوار إعطاء الفرصة للناشئين الذي ظهروا بشكل جيد”.

نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي

انتهت مباراة الأهلي والإسماعلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس الرابطة المصرية.

وخطف الأهلي تعادل ثمين في آخر دقائق المباراة عن طريق أحمد سيد غريب، بعدما تابع ركلة جزاء من حسام حسن مهاجم النادي الأهلي، وجاء الهدف في الدقيقة 93.

أما فريق الإسماعيلي تقدم بالهدف الأول عن طريق كارميلو قبل مرور 20 دقيقة من عمر الشوط الأول، وكانت السيطرة للدراويش خلال أحداث الشوط الأول.

وبدأ الأهلي بتشكيل مكون من اللاعبين الشباب، مع إضافة بعض الخبرات كحسام حسن وعمار حمدي وكريم فؤاد.

نتيجة مباراة الأهلي اليوم

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أعلن عدم مشاركة الفريق الأساسي في البطولة من أجل التجهيز لبطولة كأس العالم للأندية.

وسيطر الإسماعيلي على أحداث شوط المباراة الأول، أما الأهلي بادر في الشوط الثاني وسيطر على مجريات الشوط وأنهى المباراة بالتعادل في آخر المباراة.

ولعب الأهلي مبارتين في بطولة كأس الرابطة المصرية وتعادل أمام الجونة والإسماعيلي، ليرفع رصيدة من النقاط إلى نقطتين.

مباراة الأهلي والإسماعيلي

أما الإسماعيلي لعب مبارتين وفاز في مباراة أمام سموحة في اللقاء الأول، وتعادل أمام الأهلي اليوم.

ويستعد الأهلي في اللقاء القادم في بطولة كأس الرابطة المصرية للعب أمام المقاولون العرب.

أما الإسماعيلي يستعد للعب أمام البنك الأهلي وسوف تقام المباراة يوم الجمعة المقبل.

وفيما يلي الفرق المتواجدة في المجموعة الثانية في كأس الرابطة:

الأهلي، الإسماعيلي، البنك الأهلي، المقاولون العرب، الجونة، وسموحة.