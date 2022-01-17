/673052/تسبب-في-أزمة-مرورية-ريهام-عبدالنبي-يجب-تقنين-وضع-الحناطير-داخل-محافظة-أسوان

كشفت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب، عن أن أزمة مشكلة "الحناطير" التي تواجهها محافظة أسوان في طريقها للحل خلال الفترة القادة، موضحة أن عدد الحناطير داخل المحافظة بلغ 280 حنطور وهو ما كان يسبب أزمة مرورية كبيرة بالإضافة إلي المخلفات التي كان يسببها.

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وأوضحت أنه سيتم تقنين وضع "الحناطير" في المحافظة، حيث أنه سيتم تقيين 80حنطور فقط، واستبدال العدد المتبقي بعربية ميكروباص، عن طريق تمويل من 3بنوك بفائدة 3%، مشيرة إلي أن الحناطير المنقننة سيكون لسائقها رخصة وزي موحد لتحسين المظهر الجمالي أمام السياح.

ريهام عبدالنبي: يجب تقنين وضع "الحناطير" داخل محافظة أسوان

وأشادت ريهام عبد النبي بالتطور الكبير التي تشهدها محافظة أسوان، مؤكدة أن المحافظة تعيش في عصور الذهبي حيث شهد تطوير كبير، وأن المحافظة تشهد اهتمام كبير من جانب القيادة السياسية وعلي رئسها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت النائبة، أنها عرضت علي محافظ أسوان خلال اختفالية المحافظة بعيدها القومي، المشكلات التي تواجه مركز إدفو، مثل الصرف الصحي، ومستشفي إدفو العام الذي وعد المحافظ بالإنتهاء من إنشائها قريباً.

وشاركت النائبة، عضو مجلس النواب، في عيد أسوان القومي، برفقة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وفي حضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

ريهام عبد النبي: منتدي شباب العالم يظهر قدرة مصر على تنظيم المؤتمرات الدولية

هذ وقالت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن تنظيم "منتدى شباب العالم" في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ، فى الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، لتوضيح جميع الرؤي الشبابية حول المستقبل.

وأوضحت عبدالنبي، خلال بيان لها، أن المنتدى هذا العام يفتح آفاقًا جديدة للتفاعل والحوار بين شباب مصر والعالم ليتناقشوا حول واقع ومستقبل العالم ما بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى المحاور الرئيسية للمنتدى وهي: السلام والتنمية والإبداع.

ريهام عبد النبي: منتدي شباب العالم يظهر قدرة مصر على تنظيم المؤتمرات الدولية

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن منتدى شباب العالم أظهر قدرة مصر على تنظيم المؤتمرات الدولية، والذي جاء بعد مؤتمر قمة رؤساء دول تجمع الكوميسا، ومؤتمر الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ونجحت مصر في تنظيمها.

وأوضحت النائبة ريهام عبدالنبي، أن هذا المنتدي هو ترجمة حقيقية لتحقيق تمكين كامل لهذه الفئات عبر التدريب والتعلم والمشاركة الفعالة، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي ومشاركتهم في الحياة العامة.