/673053/القوى-العاملة-تعلن-شروط-التقدم-للوظائف-في-ليبيا

أعلنت وزارة القوى العاملة، الشروط الخاصة بتقديم العمالة المصرية على فرص العمل والمهن المطلوبة بليبيا خلال الطلبية الثانية، عبر منظومة الربط الإلكتروني التي اطلقتها الوزارة مع وزارة العمل الليبية.

دوت الخليج

ووفقًا لما أعلنت عنه الوزارة ، جاءت المهن المطلوبة للعمالة المصرية بليبيا في المجال الطبي، وشروط التقدم لها كالآتي :

- أن يكون لدى المتقدم خبرة من 3 إلى 10سنوات.

- السن من 25 إلى 37 سنة.

هذا وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن هذا السن مسموح به في كل الوظائف ما عدا وظيفة طبيب تخصص نساء وتوليد، يشترط أن يكون عمر المتقدم من 38 إلى 50 سنة، برواتب تتراوح بين 3500 إلى 4500 دينار ليبي، أي ما يعادل 15 ألفًا و505 إلى 19 ألفًا و935 جنيها مصريًا تقريبًا حسب الخبرة.

تكاليف سفر العمالة المصرية إلى ليبيا :

وفي وقت سابق، قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن تكاليف السفر الخاصة بالعمال المصريين المسافرين لليبيا هي نفسها التكاليف الموجودة في اللوائح والقوانين المصرية، مُضيفًا أن العامل المصري غير المدرب سيخضع للتدريب من خلال مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، والعامل المُدرّب سيتم خضوعه لعدد من المقابلات اختباره قبل السفر، والتأكد من مهنيته وكفاءته.

هذا وأوضح "سعفان" أن منظومة الربط الإلكتروني تخضع لكل الوسائل التأمينية من خلال الفنيين، وذلك لمنع اختراقها، أو الدخول عليها من أي جهة خارجة عن منظومة الربط الإلكتروني، مُشيرًا إلى أن منظومة الربط الإلكتروني؛ تمت تصميمها على شكل مركزي حتى لا يتم التلاعب ببيانات العمل المصريين.