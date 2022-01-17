«مطعمة».. هبة عبد الغني تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا بعد إصابة بسمة

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حرصت الفنانة هبة عبد الغني على طمئنة جمهورها على حالتها الصحية تزامنًا مع إصابة الفنانة بسمة بكورونا، حيث أن الثنائي اجتمع بكواليس تصوير حكاية «واللي ما يشتري يتفرج».

دوت الخليج يرصد حقيقة إصابة الفنانة هبة عبد الغني بفيروس كورونا.

هبة عبد الغني تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

وكشفت عبد الغني حقيقة إصابتها بكورونا من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: "أتمنى الشفاء العاجل للنجمة بسمة، وأحب أطمن الجمهور.. أنا متطعَّمة والكرو كله بخير الحمد لله".

وأضافت: "إن شاء الله تستمتعوا بباقي حلقات حكاية واللي ما يشتري يتفرج من مسلسل نصيبي وقسمتك".

هذا وقد أعلنت الفنانة بسمة عن إصابتها بفيروس كورونا، من خلال حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وشددت على تحذير الجمهور من الإهمالي، ودعتهم بأخذ الحذر هذه الفترة.

بسمة تعلن إصابتها بكورونا

نشرت الفنانة بسمة على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لإختبار فيروس كورونا، وأوضح الإختبار أنها مصابة، فعلقت على الصورة وقالت:"قدر الله وماشاء فعل!! الحمدلله على كل شيء"، وأضافت مطالبة الناس أن تأخذ إحتياطاتها بسبب الإنتشار الواسع والسريع للعدوى هذه الأيام، وقالت:"ياريت الناس كلها تخللي بالها لان العدوى دلوقتي في الهوا".

تعليقات متابعي بسمة على خبر إصابتها بكورونا

علق عدد كبير من متابعي الفنانة بسمة على خبر إصابتها بفيروس كورونا، وجميعهم تمنوا لها السلامة، ومن ضمن المشاهير الذي علقوا على الصورة التي نشرتها، الفنانة ندى عادل قالت لها:"سلامتك حبيبتي"، والإستايليست مي جلال التي كتبت:" Alf salama" بمعنى ألف سلامة، وأضافت قلب أحمر.

هبة عبد الغني تتألق في حكاية «اللي ما يشتري يتفرج»

جدير بالذكر أن هبة عبد الغني يعرض لها حاليًا، حكاية «واللى ما يشترى يتفرج» ثامن حكايات الموسم الرابع الذى يتم عرضه حاليًا على قناة «ON»، والعمل من بطولة بسمة، إيهاب فهمى، محمد على رزق، هبة عبد الغنى، ندا عادل، ياسمين البشبيشى، لبنى عزت وعدد آخر من الفنانين الشباب.

حكاية «اللى ما يشترى يتفرج» تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار، وبدأ عرضها على قناة ON السبت الماضي الساعة 8 مساء، والإعادة الساعة 2 صباحا، والساعة 1 ظهرا، ويُعرض على قناة ON دراما الساعة 11 مساء.