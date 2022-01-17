/673055/عيد-حماد-السيارات-الكهربائية-تساهم-في-خفض-الانبعاثات-الكربونية-الناجمة-عن-وسائل-النقل-التقليدية

أشاد النائب عيد حماد، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتوجيهات الدولة المصرية بالعمل علي تصنيع وإنتاج أول سيارة كهربائية، وأنه بحلول عام 2023 سيكون لدي مصر أول سيارة من هذا النوع.

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وأضاف حماد، في بيان له، أن العمل علي تصنيع السيارات الكهربائية سيحقق العديد من الإيجابيات أهمها الحد من تلوث الهواء فضلا عن الحفاظ علي البيئة وكذلك تخفيض الدعم المقدم من للوقود نتيجة العمل بسيارات حديثة تستهلك وقود أقل، الأمر الذي يعود بالنفع علي الاقتصاد المصري.

وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن العالم يتجه حاليا نحو العمل بالسيارات الكهربائية باعتبارها تحقق العديد من المزايا أبرزها التقليل من معدلات التلوث الذي تسببه السيارات التي تعمل بالبنزين، لافتا أن توطين صناعة هذه السيارات في مصر سيعمل على مواكب التطور السريع الذي يشهده العالم.

عيد حماد: السيارات الكهربائية تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن وسائل النقل التقليدية

وتابع حماد: التلوث البيئي المتصاعد الذي نشهده حاليا دفع الدولة المصرية لتبني فكرة تصنيع السيارات الكهربائية، باعتبارها بديل آمن للسيارات التي تعتمد علي المشتقات البترولية والتي تتسبب في أزمة بيئة حقيقية.

خفض نسبة الانبعاثات الكربونية

وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلي أن السيارات الكهربائية تعمل علي إزاحة وسائل النقل التقليدية التي تعمل بالبنزين، الأمر الذي يعزز دورها في الحفاظ علي البيئة عن طريق خفض نسبة الانبعاثات الكربونية الناجمة عن وسائل النقل التقليدية.

وأكد حماد، أن تكلفة هذا النوع من السيارات عالية وتحتاج بنية أساسية ضخمة حتي تعمل بشكل صحيح، مضيفا: مصر تحركت بسرعة في مجال السيارات الكهربائية وبدأت في العمل بمبادرة إحلال السيارات.