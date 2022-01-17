أحلام ترد عن انفجار الامارات الإرهابي: "من أراد بها سوءًا رد كيده في نحره"

/673057/أحلام-ترد-عن-انفجار-الامارات-الإرهابي-من-أراد-بها-سوءا-رد-كيده-في-نحره

دعمت الفنانة الاماراتية أحلام دولة الامارات العربية المتحدة بسبب تعرضها للإنفجار من قبل الجمعات الارهابية عن اصابة العديد من العاملين بالمنطقة الصناعية.

دوت الخليج

أحلام تدعم الامارات

وكتبت احلام عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر": " اللهم من أراد بدولة الإمارات سوءاً فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميراً".

واضافت الفنانة الاماراتية: " اللهم إنا نستودعك دولة الامارات حكامها، وشيوخها، وأبنائها، والمقيمين على أرضها، اللهم اصرف عنا كيد الكائدين، واحفظنا من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأدم علينا الأمن والأمان يارب العالمين".

هجوم الحوثيين على الامارات

أعلنت شرطة أبوظبي، أن الهجوم الذي تعرضت له منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وقالت شرطة أبوظبي، في بيان لها: "الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية و إصابة 6 آخرين إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة".

ويأتي ذلك بينما زعم الحوثيون شن هجوم يستهدف الإمارات عقب خسائر فادحة تكبدتها المليشيات الحوثية في محافظة شبوة اليمنية والأطراف الجنوبية لمحافظة مأرب على يد قوات ألوية العمالقة المدعومة إماراتيًا في إطار التحالف بقيادة السعودية.

وأكدت شرطة أبوظبي أن طائرات مسيرة قد تكون وراء الانفجار بالمصفح والحريق بمنطقة إنشاءات بمطار أبوظبي.

احلام وزوجها بمشهد رومانسي

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو للمطربة الإماراتية أحلام الشامسي في إحدى حفلاته، ظهرت به الفنانة وهي تتحدث ع الجمهور، واذ فجأةً يدخل زوجها ونجلها لها على المسرح، ويقبلان رأسها ويحضتناها، في مشهد رومانسي يحمل عمق الحب الذي يجمع أحلام وزوجها.

أخر أعمال المطربة أحلام

في سياق أخر، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، فيديو كليب الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، الذي يحمل اسم "فدوة عيونك" وذلك حصريًا عبر تطبيق فن Box للموسيقى.

وطرحت الفنانة الإماراتية أحلام أولى أغنيات ألبومها الجديد التي تحمل عنوان "فدوة عيونك"، لتعود به بعد غياب دام 5 سنوات.

ويضم ألبوم "فدوة عيونك" لـ "أحلام الشامسي"، 24 أغنية باللهجة الخليجية، وهم على الترتيب: "فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعه، يا آدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك".