/673058/كأس-أمم-أفريقيا-التشكيل-الرسمي-لمواجهة-بوركينا-فاسو-وإثيوبيا

أعلن الجهاز الفني لكلاً من بوركينا فاسو وإثيوبيا تشكيلة فريقهما، للمواجهة المرتقبة التي ستجمعهم ببعض ضمن لقائات الجولة الثالثة من كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى المنتخب البوركيني لتحقيق الفوز لتأهله بشكل رسمي للدور القادم، بينما تأمل إثيوبيا أن تحقق الفوز للتأهل كأحسن ثالث في اسوء الظروف.

تشكيل بوركينا فاسو

حراسة المرمى: أويدراوجو

خط الدفاع: ياجو - تابسوبا - دايو - كابوري

خط الوسط: توريه - سانجاري - أداما جيرا

خط الهجوم: تراوري - باندي - بايالا

تشكيل إثيوبيا

حراسة المرمى: شانكو

خط الدفاع: رمضان - بيلايني - تاميني - تونجو

خط الوسط: سورافيل - يوناهيس - إنديشاو

خط الهجوم: كيبيدي - نصير - دوكلي

خلال الفترة المقبلة".

حصاد اليوم السابع من كأس أمم أفريقيا.. الجزائر تصعب موقفها نحو التأهل

اُقيمت 4 مباريات أمس من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021، أبرزها لقئات تونس والجائر في يوم عام للمنتخبات العربية.

فضربة البداية كانت الساعة 3 بتوقيت القاهرة بمباراة جامبيا أمام مالي، وفي السادسة مساءاً لعبت مبارتين، الأولى كانت تونس أمام موريتانيا، والمباراة الثانية كوت ديفوار أمام سيراليون.

علي سنجاري

وفي ختا لقائات اليوم الساعة 9، خاض الجزائر مباراته الثانية بكأس أمم أفريقيا أمام غينيا الإستوائية.

كأس أمم أفريقيا.. جامبيا تتعادل مع مالي في الوقت القاتل

تعادل منتخب جامبيا مع نظيره مالي بنتيجة 1/1، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وشهد اللقاء سيطرة كبيرة من لاعبوا مالي، حيث هددوا مرمى جامبيا في أكثر من كرة، حتى سجل كوني هدف مالي الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 79، وهاجم بعدها منتخب جامبيا وحاولوا أن يعادلوا النتيجة حتى سجلوا هدف قاتل بالدقيقة 90 من طريق موسى بارو من ركلة الجزاء.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد مالي للنقطة الرابعة في المركز الأول، متساوياً مع جامبيا بنفس عدد الرصيد بعد فوزهم في أول لقاء أمام تونس وموريتانيا.

كأس أمم أفريقيا.. منتخب تونس يضرب موريتانيا برباعية

حقق منتخب تونس الفوز على نظيره موريتانيا بنتيجة 4/0، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2021.

وبدأ المنتخب التونسي الشوط الأول بهجوم كير على مرمى المنتخب الموريتاني، ليسجل حمزة المثلوثي لاعب الزمالك هدف في بداية اللقاء بالدقيقة الثالثة، من تصويبة صاروخية تسكن شباك موريتاينا على يمين الحارس.

ثم عزز وهبي الخزري بالهدف الثاني في الدقيقة 8، من تصويبة قوية سكنت شباك موريتانيا، ليعلن النسور تقدمهم في الشوط الأول بهدفين نظيفين.

وفي شوط المباراة الثاني لم يتغير الأمر كثيراً وظل المنتخب التونسي يهاجم خلال أحداث المباراة بالرغم من تقدمهم.

وأحرز وهبي الخزري الهدف الثالث في الدقيقة 64، وأختتم سيف الدين الجزيري الأهداف في الدقيقة 66 من أنفراد بالحارس بعد تمريرة متقنة من الخزري.