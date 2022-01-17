/673059/إهداء-من-البرلمانى-محمد-طايع-افتتاح-وحدتين-علاج-طبيعى-بقوص-ونقادة

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح، مدير مديرية الشؤون الصحية، عن إفتتاح وحدة العلاج الطبيعى افتتاح الوحدة الرابعة بمركز قوص بمستشفى قوص المركزى و وكذلك الوحدة الخامسة في بطوخ بمركز نقادة، والذين تم إنشاؤهم كتبرع من النائب محمد طايع، عضو مجلس النواب عن دائرة قفط .

وقد أناب “وكيل وزارة الصحة بقنا” ، الدكتور احمد الديب، مدير إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية، والدكتور مينا جرجس، بإفتتاح وحدة العلاج الطبيعي، وذلك بمقر بمركز قوص الوحدة الرابعة بمستشفى قوص المركزى و وكذلك الوحدة الخامسة في بطوخ بمركز نقادة،جاء ذلك في حضور الدكتور أحمد عوض، مدير الإدارة الصحية بقفط، وعدد كبير من المواطنين.

افتتاح وحدتين علاج طبيعى بقوص ونقادة

وأشار “تواضرو ” ، أن الوحدتين قد تم دعمهم بالعديد من الأجهزة الحديثة المطورة مثل : أن وحدات العلاج الطبيعى توفر كل الخدمات العلاجية للمريض وتوفير نفقات الانتقال وعناء السفر .

عدد 4 أجهزة هيلث ترونيك ٣ قناة.

عدد 4 أجهزة B333 _ ريدير.

عدد 4 أجهزة أشعة تحت الحمراء كامل.

عدد 4 أجهزة تدليك عضلات .

جهازين شمع برافين + شمع سرامين.

عدد 4 مراتب تمارين

عدد 4 أجهزة رول

عدد 4 كرات تمارين

عدد 4 أجهزة مثلث مقاسات

عدد 4 أجهزة استاند بار للأطفال

عدد 4 سراير خشب عدد 6 حوامل أجهزة خشبي جهازين mat عدد 2 جهاز مقاس أكسجين

عدد 4 جهاز سكر عدد 2 جهاز ضغط عدد 2 سماعة عدد 1جهاز شفط خاص بالعمليات الجراحية عدد 3 جهاز فركولين عدد 30 بطانية و 10 ملاية سرير و 5 مراتب جلد و4مسندة أدوات خاصة بالعمليات وأطقم ملابس وخراطيم عمليات

إهداء من البرلمانى محمد طايع.. افتتاح وحدتين علاج طبيعى بقوص ونقادة

وقال النائب محمد طايع عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن في تصريح لموقع " دوت الخليج " أنه يسعى دائما في خدمة أهالي الدائرة مشيرا سوف يتم خلال الأيام المقبلة الأهتمام بملف الصحة بمحافظة قنا بالكامل بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ .

وأشار الدكتور أحمد الديب مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة بقنا، أن ن الوحدتين تم دعمهما بالعديد من الأجهزة الحديثة المطورة التى تخدم المواطن . يذكر أن تم إفتتاح وحدة العلاج الطبيعي بالوحدة الصحية بالكلاحين بمركز قفط، ووحدة العلاج الطبيعي بمستشفي البراهمة، الشهر الماضي تم إنشاؤهم كتبرع من البرلمانى محمد طايع، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن عن دائرة قفط وقوص ونقادة .