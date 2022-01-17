محافظ القاهرة: صرف شهر مكافأة للفنيين بجراجات هيئة النظافة

جدة - نرمين السيد - وذكرت محافظة القاهرة، فى بيان لها اليوم، أن قرار المحافظ يأتى تقديرًا للفنيين لجهودهم فى إصلاح السيارات المعطلة بالهيئة بالجهود الذاتية دون اللجوء لعمل إصلاحات خارجية كانت تكلف الهيئة مبالغ كبيرة محققين وفورات مالية كبيرة للهيئة.

يذكر أن هيئة النظافة تحرص على تحديث أسطول المعدات الموجودة بها بصورة مستمرة بهدف الحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للعاصمة إلى جانب الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.