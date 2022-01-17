محافظ الغربية : نخطو بثبات لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ اليوم الاثنين، بحضور نائبه الدكتور أحمد عطا، ونجوى العشيرى السكرتير المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى المديريات، لعرض مجموعة من الأهداف والمؤشرات التى تم تحديدها وفقاً لرؤية وزارة التخطيط بناء على ما توافر لها من بيانات تم إجمالها فى 35 مؤشرا على مستوى محافظات الجمهورية تخدم مجالات (التعليم ، والتنمية الاقتصادية ، والصحة والصحة الإنجابية ، وتمكين المرأة ومواجهة العنف والصحة الإنجابية) فى ظل سعى المحافظة لتحقيق المستهدف وفقاً لرؤية مصر المستقبلية 2030.

وقال "رحمى"، إن التحليل والتخطيط الجيد هما السبيل الأمثل لتوطين أهداف التنمية فى الغربية، موجها مديرى الهيئات والمديريات والشركات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بإجراء تحليل بيئى للمؤسسة المسئول عنها كل منهم، على أن يشمل التحليل كافة نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص سواء للبيئة الداخلية للمؤسسة والتى تشمل (الهيكل التنظيمى ، والقوة البشرية والمهارات المتوفرة ، والتدريب ، والأنشطة التوعوية ، واستراتيجية العمل ، والإجراءات المتبعة لتفعيل أهداف التنمية المستدامة ، والقيم المشتركة التى تتبناها المؤسسة وتسهم فى عملية التوطين ، والبنية التحتية ، والتحول الرقمى ، والتجهيزات والمعدات والدعم المالى اللازم).

كما يشمل التحليل، تحليل البيئة الخارجية من خلال تحليل المتغيرات والقوى الخارجية التى تتضمن الفرص التى يجب استغلالها وتفعيلها فى عملية التوطين والتحديات التى قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر فى توجهات وأنشطة المؤسسة خلال عملها على توطين الأهداف وقد تخرج عن سيطرتها ومنها المتغيرات (السياسية ، والقانونية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، والثقافية والبيئة) ، كخطوة أولية ضرورية قبل وضع وتنفيذ خطة المحافظة للتوطين.

يُذْكَرْ أن محافظة الغربية تسلمت تقرير توطين أهداف التنمية المُستدامة الخاص بها والذى أعدته وزارة التخطيط ويتضمن موقع المحافظة من تنفيذ مؤشرات التنمية المستدامة مقارنةً بالمستهدف القومى والمستهدف تحقيقه بحلول عام 2030، وقامت المحافظة باتخاذ إجراءات فورية وسريعة بهذا الملف الحيوى الهام الذى يعكس وبقوة اتجاهات الدولة نحو الاندماج مع الاتجاهات العالمية لدول العالم نحو استدامة الموارد ومشاركتها مع الأجيال القادمة وتحقيق العدل والمساواة والتوزيع المنصف لموارد الدولة، وتعد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" هى أفضل مثال على توطين الاستدامة بمصر، حيث أنها صُنَّفَتْ عالمياً كأكثر الممارسات التنموية استدامةً ودعماً لعدم ترك أحد خلف الركب من خلال تمكين الفئات المهمشة اقتصادياً واجتماعياً.