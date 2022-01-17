وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإماراتى تضامن مصر بعد انفجار 3 صهاريج نقل بترول

جدة - نرمين السيد - أجرى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفيًا مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولى بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك للاطمئنان حول ما تردد عن انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية ووقوع حريق قرب مطار أبوظبى الدولى، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين.





وأعرب الوزير شكرى، عن تضامن جمهورية مصر العربية، حكومة وشعبًا، مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة جراء هذا الحادث ومواساتها لفقدان الأرواح، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. وأكد شكرى، على متابعة ما نُقل عن ميليشيا الحوثى غير الشرعية بشأن تنفيذ عملية نوعية فى العمق الإماراتى، مؤكدًا على إدانة مصر لأى عمل إرهابى تقترفه ميليشيا الحوثى لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات الشقيقة ومواطنيها، ودعمها لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أى عمل إرهابى يستهدفها. كما نقل وزير الخارجية لنظيره الإماراتى موقف مصر الراسخ من دعم أمن واستقرار الإمارات العربية المتحدة، والارتباط الوثيق بين الأمن القومى المصرى وأمن الإمارات الشقيقة، والعلاقات الأخوية الحميمة التى تربط بين شعبى البلدين.

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