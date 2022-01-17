موزة وعنبة وطيخا يجتازون اختبارات نقابة الموسيقيين ويحصلون على تصريح سنوى

قال الموسيقار حمادة أبو اليزيد، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، إن الثلاثي أحمد موزة وحمو طيخا وعنبة، أكملوا أوراقهم في نقابة الموسيقيين، واجتازوا اختبارات النقابة، وحصلوا على تصريح سنوي بالعمل.
وأشار أبو اليزيد إلى أن الثلاثي وعدوا بتغيير أسمائهم بحيث يصبح أحمد موزة "أحمد السلطان" وهكذا، مؤكدًا أن الثلاثي أقروا بالالتزام بالقواعد علي المسرح أثناء تقديم فقراتهم، مع عدم استخدام أسمائهم القديمة في الدعاية لهم.
وأوضح أبو اليزيد أن الثلاثي لن يعود للنقابة لأنهم من الأساس غير نقابيين، وأن النقابة تفتح الباب أمام الجميع لاستكمال الأوراق واجتياز الاختبارات وطالما اجتاز أى منهم اختبارات النقابة أصبح مؤهلاً للحصول على التصاريح.
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