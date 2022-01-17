/673060/حسين-الجسمى-يدعو-للإمارات-عقب-الانفجار-الإرهابي

دعم الفنان الاماراتى حسين الجسمى دولة الامارات العربية المتحدة، بعد تعرضها للإنفجار من قبل الجمعات الارهابية واصابة العديد من الاشخاص العاملين بالمنطقة الصناعية “ مصفح أيكا 3.

دوت الخليج

حسين الجسمي يدعم الامارات

وكتب حسين الجسمى عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر": " خطاك الشر يا بعد الدينا كلها".

هجوم الحوثيين على الامارات

أعلنت شرطة أبوظبي، أن الهجوم الذي تعرضت له منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وقالت شرطة أبوظبي، في بيان لها: "الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية و إصابة 6 آخرين إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة".

ويأتي ذلك بينما زعم الحوثيون شن هجوم يستهدف الإمارات عقب خسائر فادحة تكبدتها المليشيات الحوثية في محافظة شبوة اليمنية والأطراف الجنوبية لمحافظة مأرب على يد قوات ألوية العمالقة المدعومة إماراتيًا في إطار التحالف بقيادة السعودية.

وأكدت شرطة أبوظبي أن طائرات مسيرة قد تكون وراء الانفجار بالمصفح والحريق بمنطقة إنشاءات بمطار أبوظبي.

حسين الجسمي واغنيته الجديدة

طرح النجم الإماراتي حسين الجسمي أحدث أغانيه اللبنانية والتي تحمل اسم ما بحبك وهي من ألحانه، وتعاون الجسمي في أحدث أعماله الغنائية اللبنانية ما بحِبك مع الشاعر اللبناني منير عساف، وقام بتوزيع الأغنية والمكس والماستر المايسترو اللبناني هادي شرارة.

كلمات اغنية حسين الجسمي

وقدم حسين الجسمي في أغنية ما بحبك أسلوبًا جديدًا برؤيته الفنية والغنائية، وتحمل في هويتها اختلافًا بالأغنية اللبنانية. وتضمنت كلمات الأغنية الرومانسية ما بحبك" وصفًا لطريقة المحبة والعشق ومشاعر المحب الكبيرة، وتقول الأغنية: "بعمري ما رح إشتَقلَك .. وْلا جِن تا إرجَعلَكأصلاً ما فيي إِبعُد .. عَنَّك أنا، لا إنتَ نُصّي التاني .. وَلا بعيونَك عنواني، إنتَ أقرَب لَروحي .. مِنّي أنا، قَد السما ما بحِبَّك .. قد البحِر ما بحِبَّك، قد الهوا ما بحِبّك .. أكتر أكيد، بحِــبَّك تا الدّنيي تِخلَص .. والغالي لْوَحدو يرخَص، ووقت للّي الحُب بْيِنقَص .. حُبّي بيزيد".

أغنية ما بحبك حسين الجسمي

وتميزت أغنية ما بحِبك أيضاً بالتصميم الخاص لفيديو الأغنية، والذي حمل رؤية جميلة عصرية، وتم طرحه عبر القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي في YouTube ، متضمنة كلمات الأغنية، الى جانب عرضها عبر جميع المنصات الإلكترونية المتخصصة، وعبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية.