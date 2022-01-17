/673061/ياسمين-عبد-العزيز-تستعيد-ذكريات-احتفال-أحمد-العوضي-بعيد-ميلادها-على-مدار-4-سنوات

فتحت النجمة المتألقة ياسمين عبد العزيز صندوق الذكريات، وشاركت متابعيها احتفالات زوجها الفنان أحمد العوضي بعيد ميلادها على مدار 4 سنوات.

دوت الخليج يرصد ذكريات الفنانة ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضي.

ياسمين عبد العزيز تشارك متابعيها ذكرياتها مع العوضي

نشرت ياسمين 4 صور تجمعها بالعوضي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، ظهرت في كل منهم بعام مختلف خلال الاحتفال بعيد ميلادها، واكتفت بالتعليق عليهم بقلب أحمر.

هذا وقدم الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز، هدية خاصة لها بمناسبة عيد ميلادها ال42، وكانت الهدية عبارة عن أغنية مصممة خصيصًا لها بعنوان «بحبك» بصوت مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال.

أغنية «بحبك» هدية أحمد العوضي لياسمين عبد العزيز

وكشف عمر كمال كواليس التحضير لأغنية «بحبك» مشيرا إلى أن العوضي طلب منه تقديم أغنية خاصة لزوجته واختار معه كلمات الأغنية بنفسه وذلك قبل أيام من عيد ميلادها.

كلمات أغنية بحبك

وجاء كلمات الأغنية التي قدمها العوضي لياسمين عبد العزيز على النحو الاتي: «بحبك إيه.. بحبك كلمة توصف إيه في إحساسي.. يا أغلى الناس يا ست الكل تاج راسي.. ده أنا لو عنك اتكلم سنين وسنين يعدي العمر وأنا بوصف في احساسي».

أحمد العوضي يغازل ياسمين عبد العزيز

ويواصل الفنان أحمد العوضي الاحتفال بعيد ميلاد زوجته الفنانة القديرة ياسمين عبد العزيز، من خلال توجيه بعض الرسائل الرومانسية ومغازلتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر العوضي مجموعة صور من حفل عيد ميلادها الذي أحياه سويا مساء أمس الأحد، وكتب عليها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بحبك أيه.. بحبك كلمة توصف إيه في احساسي.. يا أغلى الناس يا ست الكل تاج رأسي.. أنا لو عنك اتكلم سنين وسنين.. يعدي العمر وأنا بوصف في إحساسي.. أنا لو عليا أجيب لك من القمر حتة.. وأجيب لك من النجوم ستة.. وفوقهم روحي وعنيا».

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

جمع ياسمين عبد العزيز قصة حب قوية بالفنان أحمد العوضي بعد طلاقها من رجل الأعمال المعروف محمد حلاوة، وانجبت منه ياسمين وسيف الدين، ولكن عوضها «العوضي» عن هذا الانفصال بمواقف بينهم أشعلت السوشيال ميديا.

ورغم فارق العمر بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، والذي يبلغ 7 سنوات، استطاعا أن يشكلوا ثنائي زوجي وفني رائع، عكس ذلك مسلسلها الرمضاني المنقضي «االي مالوش كبير».

الجدير بالذكر، أنه احتفل العوضي بزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز في البداية من خلال نشر مجموعة صور تجمعهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها قائلا: «عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي».