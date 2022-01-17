/673064/استجابة-لـ-تحيا-مصر--نقل-عم-عصام-لدار-رعاية-والتكفل-به-من-كبار-وأطفال-بلا-مأوى

في استجابة سريعة لما نشره موقع دوت الخليج عن وجود مسن بمنطقة غير صالحة للإستخدام الأدمي في الإسكندرية، حيث يعيش وحيدا في «كوخ» بدون طعام أو شراب، وعلى الفور استجاب فريق أطفال وكبار بلأ ماؤي المسند لجمعية قرية الأمل التوجه للمكان ونقله لأقرب دار الهدايا لرعاية المسنين والتابع لوزارة التضامن الإجتماعي.

و قام فريق أطفال وكبار بلامأوي المسند لجمعية قرية الامل ببحث البلاغ الوارد من موقع دوت الخليج حيث تم بحث البلاغ ومقابله المشرد واسمه ع. م.ع الذي كان يعيش بمنطقه بحري حاره تيمور و بعدما توفت الأسرة بدأ يجلس مع أخته في حجرة وكشك مبني فوقها قبل سقوطعها وإيجاد نفس وحيدا في الشارع.

نقل عم «عصام» لدار رعاية والتكفل به من كبار وأطفال بلا مأوى

استجابة لـ دوت الخليج : نقل عم «عصام» لدار رعاية والتكفل به من كبار وأطفال بلا مأوى

و يعمل المذكور كهربائي وأحيانا عامل ردم تراب ولكن بعدما ضاقت عليه الظروف بدا عليه التعب حتي قام أهل المنطقه ببناء خيمة بالمشمع له لحمايته من الشمس والمطر وهو بالشارع منذ عامان بلا زوجة ووحيدا أعزب بلا أهل.

جاء ذلك بالتنسيق مع الفريق المحلي بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية ودمجه بدار الهدايا بعد عمل الاجرأءات اللازمه له.