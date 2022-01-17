/673067/محافظ-الدقهلية-يكلف-مدير-عام-شئون-البيئة-والمخلفات-الصلبة-بالبدء-في-نقلها

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين المهندس عبده محمدين مدير عام البيئة والمخلفات الصلبة، بالبدء في نقل المخلفات من موقع بشلا بمركز ميت غمر وموقع عزبة الصفيح بالمنصورة السابق استخدامهما كمحطات وسيطة اثناء فترة توقف مصانع التدوير بالمحافظة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

محافظ الدقهلية يكلف مدير عام شئون البيئة والمخلفات الصلبة بالبدء في نقلها

حيث تجدر الاشارة ان المحافظة قد استخدمت عدد 6 مواقع كمحطات تجميع وسيطة اثناء فترة توقف مصانع تدوير المخلفات بالمحافظة من بينها موقع جديلة وموقع بشلا وبعد ان انتهت المحافظة من اعمال تطوير المصانع واعادة تشغيلها في خطة طموحة استهدفت استحداث التكنولوجيا المستخدمة ورفع الطاقة الاستيعابية للمصانع قامت المحافظة بنقل كافة التراكمات من الاراضي المستخدمة كمحطات تجميع وسيطة وتم تسليمها بعد اخلائها الي الجهات المالكة لها.

وقال " مختار" ان اخلاء موقع بشلا بميت غمر يستهدف اعادة استخدام الموقع في مشروعات النفع العام لخدمة مواطني مركز ميت غمر، لاسيما مع دخول مراكز المحافظة في المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة) والحاجة الي اراضي لاستغلالها في مشروعات تخدم الاهالي بالقري، وأشار ان المحافظة بصدد شراء قطعة ارض خارج الحيز العمراني تتوافر بها الاشتراطات البيئية لانشاء مصنع لتدوير المخلفات يخدم مركز ميت غمر بديلا عن موقع بشلا، كما يتم تسليم موقع عزبة الصفيح بجديلة لاصحابه بعد انتهاء مهمته كمحطة وسيطة حرصا علي توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

ووجه " مختار"كل الشكر والتقدير للسيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية علي المساهمة الغير مسبوقة ودعم المحافظة لتنفيذ خطة لتطوير مصانع تدوير المخلفات القائمة وانشاء مصانع جديدة تستوعب المخلفات المتولدة بالمحافظة بالكامل وفقا للتوزيع الجغرافي مع نقل كافة المقالب العشوائية التي تراكمت علي مدار عقود والتخلص الامن منها بالمقلب العمومي بقلابشو، موضحا انه تم اعادة تطوير وافتتاح مصنع تدوير المخلفات باجا وزيادة الطاقة الاستيعابية من 320 طن الي 800 طن يوميا لاستقبال المخلفات المتولدة بمركزي اجا وميت غمر وتنفيذ اعمال المعالجة والتدوير والتخلص الامن من المرفوضات بالمدفن الصحي بقلابشو.

وأكد " مختار" ان محافظة الدقهلية من اوائل المحافظات التي ستكون بدون مقالب عشوائية بعدما تم تطوير البنية التحتية للمصانع وانشاء مصانع جديدة بما يضمن عدم تراكم المخلفات مرة اخري باي من مراكز المحافظة.

وثمن "مختار" دور وزارة التنمية المحلية ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب علي التعاون الكامل والمثمر من أجل تطوير منظومة المخلفات الصلبه بالمحافظه ونقل كافة المقالب التاريخية.

حضر الزيارة النائب احمد الالفي عضو مجلس النواب بميت غمر ،والعميد عمرو فكري رئيس مركز ومدينة ميت غمر، واللواء سمير صدقي رئيس حي شرق المنصورة والدكتور هشام الشريف رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة ايكارو،و ابراهيم النجار وكيل ادارة المخلفات الصلبة، والدكتورة هدير فريد مدير التخطيط والدعم الفني و سماح حسين مسئول رصد ومتابعة بادارة البيئة والمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة.