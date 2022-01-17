/673068/الإسماعيلي-يطالب-رابطة-الأندية-المصرية-المحترفة-بفتح-تحقيق-عاجل-مع-حكم-مباراة-الأهلي

تحدث مجلس إدارة النادي الإسماعيلي على أحداث مباراة الأهلي، والتي جاءت ضمن مبايرات الجولة الثانية لكأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعترض النادي الإسماعيلي على حكم مباراة الأهلي والذي كان يديرها محمد الصباحي، وقام باحتساب ركلة جزاء في نهاية المباراة للقلعة الحمراء.

وأكد الإسماعيلي في بيانه أنه يدعم التحكيم المصري وجميع العناصر الرياضية من أجل الاستقرار ولكن ما حدث في مباراة الأهلي شهد أحداث وأخطاء فجة.

وتابع البيان "ركلة جزاء الأهلي مشكوك في صحتها وجميع الخبراء أكدوا الشك فيها وأنها كان لها تأثير على نتيجة المباراة".

الإسماعيلي يهدد حكم مباراة الأهلي

وزاد "تم حرمان الإسماعيلي من فوز مستحق بسبب ركلة جزاء في نهاية المباراة، ولن يتم السماح بالمساس بحقوق النادي مهما حدث".

وطالب مجلس إدارة الإسماعيلي فتح تحقيق عاجل مع الحكم محمد الصباحي بشأن أحداث مباراة الأهلي والتي انتهت بالتعادل الغيجابي بهدف لكل فريق.

ويريد الإسماعيلي تعيين الحكام أصصحاب الخبرات في المباريات وأنه إذا لم يتم معاقبة الحكام سيتم تصعيد الأمر بعد ذلك، وتم تقديم طلب لرابطة الأندية المحترفة بسبب ما حدث.

نتيجة مباراة الأهلي اليوم.. الأهداف والفرص الضائعة

انتهت مباراة الأهلي والإسماعيلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس الرابطة المصرية.

وخطف الأهلي تعادل ثمين في آخر دقائق المباراة عن طريق أحمد سيد غريب، بعدما تابع ركلة جزاء من حسام حسن مهاجم النادي الأهلي، وجاء الهدف في الدقيقة 93.

أما فريق الإسماعيلي تقدم بالهدف الأول عن طريق كارميلو قبل مرور 20 دقيقة من عمر الشوط الأول، وكانت السيطرة للدراويش خلال أحداث الشوط الأول.

وبدأ الأهلي بتشكيل مكون من اللاعبين الشباب، مع إضافة بعض الخبرات كحسام حسن وعمار حمدي وكريم فؤاد.

نتيجة مباراة الأهلي اليوم

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أعلن عدم مشاركة الفريق الأساسي في البطولة من أجل التجهيز لبطولة كأس العالم للأندية.

وسيطر الإسماعيلي على أحداث شوط المباراة الأول، أما الأهلي بادر في الشوط الثاني وسيطر على مجريات الشوط وأنهى المباراة بالتعادل في آخر المباراة.

ولعب الأهلي مبارتين في بطولة كأس الرابطة المصرية وتعادل أمام الجونة والإسماعيلي، ليرفع رصيدة من النقاط إلى نقطتين.

مباراة الأهلي والإسماعيلي

أما الإسماعيلي لعب مبارتين وفاز في مباراة أمام سموحة في اللقاء الأول، وتعادل أمام الأهلي اليوم.

ويستعد الأهلي في اللقاء القادم في بطولة كأس الرابطة المصرية للعب أمام المقاولون العرب.

أما الإسماعيلي يستعد للعب أمام البنك الأهلي وسوف تقام المباراة يوم الجمعة المقبل.

وفيما يلي الفرق المتواجدة في المجموعة الثانية في كأس الرابطة:

الأهلي، الإسماعيلي، البنك الأهلي، المقاولون العرب، الجونة، وسموحة.