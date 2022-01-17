/673069/شهد-شبر-تقتحم-عالم-التمثيل-بمسلسل-بيوت-من-ورق

اقتحمت مدونة الموضة العراقية شهد شبر عالم التمثيل بانضمامها لصناع عمل مسلسل «بيوت من ورق» بطولة النجم يوسف الخال، والمقرر عرضه قريبًا.

دوت الخليج يرصد اقتحام مدونة الموضة شهد شبر لعالم التمثيل.

شهد شبر تنظم لأسرة مسلسل بيوت من ورق

وأكدت شهد شبر بأنها سعيدة بالانضمام لمسلسل «بيوت من ورق» الذي تجسد من خلاله شخصية مركبة، مشيرة إلى أن هذا العمل يعد أولي أعمالها الفنية في عالم الفن.

وأشادت بالنجم يوسف الخال، مؤكدة على أنه متميز فى أعماله ويجسد أدواره ببراعة وإضافة كبيرة لها، كما أشادت بصناع العمل مشيرة إلى أنها ستكتسب خبرات وتستفيد من الجميع.

أبطال مسلسل بيوت من ورق

الجدير بالذكر أن مسلسل «بيوت من ورق» بطولة نخبة من نجوم الفن وهم، يوسف الخال وطونى عيسى وداليدا خليل يوسف حداد وفادى حداد ومجموعة كبيرة من سوريا ولبنان وإخراج أسامة الحمد.

معلومات حول شهد شبر

شهد شبر هي مدونة موضة عراقية وملقبة بـ «Her Majesty»، لفتت الكثير من الأنظار إليها، خاصة أنها درست المحاماة ومن ثم اتجهت إلى عالم الموضة والأزياء، وتتمتع بأسلوب عصري ومتجدد بعالم الموضة، إذ تميل إلى اعتماد التصاميم المريحة بالألوان الجذابة، كما تحب الإطلالات الرياضية الفخمة، وكذلك تعشق الإكسسوارات بمختلف تصاميمها من أشهر الماركات العالمية.