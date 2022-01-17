/673070/مصر-تعرب-عن-تضامنها-مع-الإمارات-وإدانتها-لإرهاب-ميليشيا-الحوثي

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، وذلك للاطمئنان حول ما تردد عن انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية ووقوع حريق قرب مطار أبوظبي الدولي، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين.

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وأعرب شكري عن تضامن مصر، حكومةً وشعبًا، مع دولة الإمارات الشقيقة جراء هذا الحادث ومواساتها لفقدان الأرواح، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

مصر تدين العمل الإرهابي :

وأكد شكري متابعة ما نُقل عن ميليشيا الحوثي غير الشرعية بشأن تنفيذ عملية نوعية في العمق الإماراتي، مؤكدًا إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات الشقيقة ومواطنيها، ودعمها لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها.

ونقل وزير الخارجية لنظيره الإماراتي موقف مصر الراسخ من دعم أمن واستقرار الإمارات، والارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الإمارات الشقيقة، والعلاقات الأخوية الحميمة التي تربط بين شعبي البلدين.

وفاة 3 وإصابة 6 بعد انفجار صهاريج البترول :

هذا وأعلنت شرطة أبوظبى السيطرة على الحريق الذى اندلع صباح اليوم الاثنين، فى منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية.

و ذكرت شرطة أبوظبي في بيان نقلته وكالة الانباء الإماراتية "وام"، أن الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية و شخصين من الجنسية الهندية و إصابة 6 آخرين إصاباتهم بين البسيطة و المتوسطة .. مشيرة إلى بدء السلطات المختصة تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به.