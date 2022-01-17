اقتصادية الشيوخ تناقش مشروع قانون التأمين الموحد (صور)

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تستكمل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هانى سري الدين، مناقشة مشروع مقدم من الحكومة، بإصدار قانون التأمين الموحد، وذلك بالتعاون مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

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