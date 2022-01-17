المفتى يدين استهداف مطار أبوظبى: الجماعات الإرهابية مصيرها مزبلة التاريخ

جدة - نرمين السيد - أدان الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، الهجومَ الإرهابى الذى شنَّته ميليشيا الحوثى الإرهابية على مطار أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مما أدَّى إلى وقوع عدد من الضحايا والمصابين.





وأكد مفتى الجمهورية، فى بيانه اليوم، الإثنين، على أهمية الوقوف صفًّا واحدًا لدعم أشقائنا بدولة الإمارات الشقيقة، ضد الهجمات الإرهابية الحقيرة والخسيسة التى تضاف إلى سجلات ميليشيا الحوثى الإرهابية.

وترددت أنباء عن انفجار ثلاثة صهاريج لنقل المحروقات البترولية ووقوع حريق قرب مطار أبو ظبى، أسفر عن وقوع ضحايا من المدنيين، ونقل أن ميليشيا الحوثى غير الشرعية مسؤولة عن هذه العملية النوعية داخل العمق الإماراتى.

وشدَّد المفتى، على أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية جميعها إلى زوال، وأن مآل عملياتها الإجرامية التى ارتكبتها وترويعها للآمنين والأبرياء إلى مزبلة التاريخ.

ودعا إلى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون العربى الكامل لمواجهة العمليات والهجمات التى تشنها الجماعات والتيارات الإرهابية الساعية لنشر العنف والخراب فى المنطقة العربية.

وأكد رفض الشريعة الإسلامية لجميع ألوان الاعتداءات الإرهابية وترويع الآمنين والأبرياء دون وجه حق.

وتقدم مفتى الجمهورية، بخالص العزاء والمواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة فى ضحايا الحادث الإرهابى الخسيس، داعيًا المولى عز وجل أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.