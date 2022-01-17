وأكد مفتى الجمهورية، فى بيانه اليوم، الإثنين، على أهمية الوقوف صفًّا واحدًا لدعم أشقائنا بدولة الإمارات الشقيقة، ضد الهجمات الإرهابية الحقيرة والخسيسة التى تضاف إلى سجلات ميليشيا الحوثى الإرهابية.
وترددت أنباء عن انفجار ثلاثة صهاريج لنقل المحروقات البترولية ووقوع حريق قرب مطار أبو ظبى، أسفر عن وقوع ضحايا من المدنيين، ونقل أن ميليشيا الحوثى غير الشرعية مسؤولة عن هذه العملية النوعية داخل العمق الإماراتى.
وشدَّد المفتى، على أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية جميعها إلى زوال، وأن مآل عملياتها الإجرامية التى ارتكبتها وترويعها للآمنين والأبرياء إلى مزبلة التاريخ.
ودعا إلى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون العربى الكامل لمواجهة العمليات والهجمات التى تشنها الجماعات والتيارات الإرهابية الساعية لنشر العنف والخراب فى المنطقة العربية.
وأكد رفض الشريعة الإسلامية لجميع ألوان الاعتداءات الإرهابية وترويع الآمنين والأبرياء دون وجه حق.
وتقدم مفتى الجمهورية، بخالص العزاء والمواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة فى ضحايا الحادث الإرهابى الخسيس، داعيًا المولى عز وجل أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المفتى يدين استهداف مطار أبوظبى: الجماعات الإرهابية مصيرها مزبلة التاريخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.