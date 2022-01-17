مستشار رئيس الكونغو يعرب عن تطلعه لتعزيز الاستثمارات المصرية فى بلاده

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واستعرض الأمين العام خلال اللقاء أنشطة الوكالة المصرية وما تقدمه من دعم كبير لجمهورية الكونغو الديمقراطية فى جميع المجالات، ممثلاً فى الدورات التدريبية وبرامج بناء القدرات، وكذلك الخبراء الذين يتم إيفادهم إلى الكونغو الديمقراطية، مثنيا على المشاركة الفعالة للجانب الكونغولى فى البرامج والمنح التى يتم تقديمها من خلال الوكالة.
كما استعرض المشروعات التى نفذتها الوكالة فى الكونغو الديمقراطية من خلال المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل، مثل مشروع مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية ومشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية، معرباً عن استعداد الوكالة لتقديم مزيد من الدعم للجانب الكونغولى فى المجالات ذات الأولوية.
وتم خلال اللقاء بحث مجمل العلاقات بين البلدين، والإشادة بتاريخية العلاقات فى مختلف جوانبها، وكذلك التباحث بشأن الاستثمارات والتبادل التجارى وضرورة تشجيعها، كما تم خلال اللقاء بحث تسهيل دخول وعمل الشركات المصرية فى السوق الكونغولية، وكذلك تذليل جميع العقبات التى تواجه عمل هذه الشركات فى الكونغو الديمقراطية ودعم أعمالها بما يعزز من المساهمة المصرية فى تنمية الكونغو الديمقراطية.
من جانبه، أعرب مستشار رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، عن سعادته بتواجده فى مصر لحضور دورة تدريبية تنظم من قبل الوكالة بالتعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية، كما أعرب عن امتنانه بمتانة العلاقات بين مصر والكونغو الديمقراطية خصوصًا على مستوى القيادة السياسية، وأثر ذلك على دفع العلاقات بين الدولتين إلى اَفاق أرحب.
وأعرب عن تطلعه لتعزيز الاستثمارات المصرية فى الكونغو الديمقراطية واستعداده لتقديم جميع أوجه الدعم فى سبيل تنفيذ العديد من المشروعات المصرية، لا سيما فى ضوء حاجة بلاده لدعم أصدقائها والرغبة فى مواصلة تعزيز التعاون مع مصر.
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