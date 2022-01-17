أخبار مصرية

مستشار رئيس الكونغو يعرب عن تطلعه لتعزيز الاستثمارات المصرية فى بلاده

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فهمى غالى 2022-01-17 17:50 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - استقبل السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، كريستيان بوشيرى أونجالا مستشار رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية للشؤون الدبلوماسية، بحضور السفير أحمد مصطفى، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول حوض النيل، وممثلين عن الوكالة المصرية وقطاع الشئون الإفريقية بالوزارة.

واستعرض الأمين العام خلال اللقاء أنشطة الوكالة المصرية وما تقدمه من دعم كبير لجمهورية الكونغو الديمقراطية فى جميع المجالات، ممثلاً فى الدورات التدريبية وبرامج بناء القدرات، وكذلك الخبراء الذين يتم إيفادهم إلى الكونغو الديمقراطية، مثنيا على المشاركة الفعالة للجانب الكونغولى فى البرامج والمنح التى يتم تقديمها من خلال الوكالة.

كما استعرض المشروعات التى نفذتها الوكالة فى الكونغو الديمقراطية من خلال المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل، مثل مشروع مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية ومشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية، معرباً عن استعداد الوكالة لتقديم مزيد من الدعم للجانب الكونغولى فى المجالات ذات الأولوية.

وتم خلال اللقاء بحث مجمل العلاقات بين البلدين، والإشادة بتاريخية العلاقات فى مختلف جوانبها، وكذلك التباحث بشأن الاستثمارات والتبادل التجارى وضرورة تشجيعها، كما تم خلال اللقاء بحث تسهيل دخول وعمل الشركات المصرية فى السوق الكونغولية، وكذلك تذليل جميع العقبات التى تواجه عمل هذه الشركات فى الكونغو الديمقراطية ودعم أعمالها بما يعزز من المساهمة المصرية فى تنمية الكونغو الديمقراطية.

من جانبه، أعرب مستشار رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، عن سعادته بتواجده فى مصر لحضور دورة تدريبية تنظم من قبل الوكالة بالتعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية، كما أعرب عن امتنانه بمتانة العلاقات بين مصر والكونغو الديمقراطية خصوصًا على مستوى القيادة السياسية، وأثر ذلك على دفع العلاقات بين الدولتين إلى اَفاق أرحب.مستشار رئيس الكونغو

وأعرب عن تطلعه لتعزيز الاستثمارات المصرية فى الكونغو الديمقراطية واستعداده لتقديم جميع أوجه الدعم فى سبيل تنفيذ العديد من المشروعات المصرية، لا سيما فى ضوء حاجة بلاده لدعم أصدقائها والرغبة فى مواصلة تعزيز التعاون مع مصر.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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