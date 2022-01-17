الأرصاد: البلاد تشهد انخفاضا في درجات الحرارة واستمرار فرص تساقط الأمطار علي...

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد انخفاضا في درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية على مدار اليوم الإثنين؛ نتيجة تأثرنا برياح شمالية شرقية شديدة البرودة قادمة من شرق وجنوب أوروبا تعمل على انخفاض درجة الحرارة اليوم وعلى مدار هذا الأسبوع، و يتزامن مع هذه الرياح وجود منخفض جوي بطبقات الجو العليا.

وأضافت غانم، خلال حوارها ببرنامج "غرفة الأخبار" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الطقس اليوم بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا شديد البرودة ليلًا على كافة أنحاء الجمهورية ويصل لحد الصقيع على وسط وشمال الصعيد ووسط سيناء ويؤدي لتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين، متوقعة استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع لتعود لمعدلاتها الطبيعية الأسبوع المقبل.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم على القاهرة وصلت لـ 15 درجة مئوية بانخفاض درجتين عن الأمس، لافتة إلى أننا شهدنا اليوم تكاثر للسحب المنخفضة على أغلب أنحاء الجمهورية والتي صاحبها تساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية للبلاد، وكانت خفيفة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتوقعت استمرار فرص تساقط الأمطار اليوم، لتنحصر تمامًا غدًا وتكون فقط على السواحل الشمالية الغربية للبلاد وبعض مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر تمتد للقاهرة وهي أمطار خفيفة غير مؤثرة، وتعاود الأمطار مرة اخرى يوم الأربعاء لتنحصر تمامًا يوم الخميس، مناشدة المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، ومتابعة كافة النشرات الجوية.