/673077/بشرى-سارة-للمواطنين-الصحة-تكشف-عن-موعد-تقليل-أسعار-مسحات-كورونا

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن القائم بأعمال وزير الصحة وجه بمراجعة أسعار مسحات كورونا من أجل دراسة تخفيضها موضحا ان العلان عن الاسعار سيكون خلال أقل من يومين، قائلا:" بعد يومين بالكثير سيتم الاعلان عن الاسعار الجديدة".

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أشار عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صالة التحرير والمذاع عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أنه يوجد التزام من قبل طلاب الجامعات بشان الإجراءات الاحترازية.

الصحة تكشف عن موعد تقليل أسعار مسحات كورونا

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن منظمة الصحة العالمية وهيئة الغذاء العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وافقوا على الاستخدام الطاريء لمجموعة من الادوية التي تستخدم في علاج كورونا، وهي تنقسم إلى قسمين علاج مضاد للفيروس، واجسام مضاده احادية أيضا له.

ونوه عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صالة التحرير والمذاع عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن العلاجات الجديدة تؤخذ عن طريق الفم وتؤخذ في مراحل المريض الاولى من الاصابة وتقلل من احتماليات دخوله للمستشفى، وهو النوع الذي تعاقدت معه مصر من العلاجات.

موعد وصول هذه العلاجات مصر

وعن موعد وصول هذه العلاجات المتعلقة بكورونا قال عبد الغفار أنها سوف تصل في نهاية شهر يناير، بالاضافة إلى ان الشركات الوطنية المصرية نجحت في تصنيع المادة الخام في عقاقير العلاج المضاده للفيروسات، حيث انه دواء عالمي يتم تصنيعه في مصر.

أجز جرعات لقاح كورونا

وتابع عبد الغفار ان الجرعة ألاولى يتم أخذها من أي مركز أو محطات المترو حيث أن المواطن ذهب وبحوزته البطاقة ويقوم بالتسجيل، ثم يأخذ اللقاح على الفور، منوها أن أن الجرعة الثانية تكون بعد 21 يوم وتكون في نفس المكان الذي أخذ فيه الجرعة الاولى، مضيفا ان وزارة الصحة ترسل رسائل لاصحاب الجرع التعزيزية.

الفرق الطبية طرق الأبواب تواصل عمالها لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمنازل بالبحيرة

هذا وواصلت الفرق الطبية المتنقلة بمديرية الصحة بالبحيرة، برئاسة الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة، ومتابعة الدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة بالبحيرة، عملها داخل قرى مركز دمنهور لطرق الأبواب و تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمنازل.

وشهدت تلك الحملات اقبالا من المواطنين وذلك لتسهيل إجراءات تطعيم المواطنين ومنع التكدس على مراكز اعطاء اللقاح وسط الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التسجيل والتطعيم، والتأكد من سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة تيسيراً علي المواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحه بالبحيرة، انة يتم تكثيف الحملات داخل القرى والنجوع من الفرق الطبية طرق الأبواب، لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمنازل رغم سوء الأحوال الجوية،وذلك لتسهيل عمليه تلقي اللقاح علي المواطنين، وعدم عمل تكدث او ازدحام داخل الاماكن المخصصة لتلقي لقاح فيروس كورونا.