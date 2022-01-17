/673079/الرئيس-السيسي-يستجيب-لعزة-مصطفى-ويوجه-بعلاج-الطفلة-رودينا-وللأسرة-كافة

دوت الخليج

الطفلة رودينا

جاء ذلك عبر برنامج صالة التحرير والمذاع عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والذي قام بعرض تقرير عن معاناة الطفلة والذي تمت اصابتها بمرض ننجم عنه شلل في الحركة.

الرئيس السيسي يستجيب لعزة مصطفى ويوجه بعلاج الطفلة رودينا وللأسرة كافة

وتواص البرنامج مع جد الطكفلة رودينا عقب هذا الخبر والذي عبر عن سعادته قائلا:” هو ده اللي احنا منتظرينه من الرئيس السيسي، وربنا ينصره، وكنت حاسس فعلا أن الرئيس الأب مش هيسيب الطفلة الصغيرة في مرضها ده".

ثم بعد ذلك قالت عزة مصطفى، أن الرئيس السيسي قرر أن يقدم كل المساعدات المادية للأسرة وعلاج جدها المريض، بجانب علاج الطفلة رودينا.