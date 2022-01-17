/673075/للمرة-الثانية-إليسا-تدعم-مرضى-السرطان-بحفل-غنائي

تستعد المؤسسة العلمية لمرضى اورام الثدى والنساء BGICS، لتحضير الحفل السنوي الخيري، فى يوم 21 يناير القادم، والذي جاء على خلفية المؤتمر الدولى لاورام الثدى والنساء والعلاج المناعى، بحضور الفنانة اللبنانية اليسا بفندق جي دبليو ماريوت.

دوت الخليج

دول العالم تشارك بمؤتمر BGICS

وياتى شعار الحفلة الخيرية تحت عنوان " يلا نعيش" وياتى بحضور أكثر من 150 عالم وخبير اجنبى من 60 دولة مختلفة منها: " روسيا واستراليا وسنغافورة وبلجيكا والدانمارك والأردن والهند والإمارات واليونان وإيرلندا والسعودية ولبنان واليابان وتركيا والنمسا والسويد".

وقال استاذ علاج الاورام بطب جامعة عين شمس و ورئيس المؤسسة العلمية لمرضي أورام الثدي والنساء BGICS، الدكتور هشام الغزالى، بان حلم الموسسة دائما أن تكون مصر خالية من السرطان، ولذلك هذا العام سيتم تخصيص ريع الحفل الخيري لصالح الفحص الجيني لمرضى الأورام للمساعدة في الوصول لأنسب العلاجات لكل مريض سرطان.

واوضح عن سبب اختيار النجمة اللبنانية اليسا لإحياء الحفل الخيري، قائلاً: " الفنانة إليسا تعد واحدة من أهم مطربات الوطن العربي، كما إنها سفيرة لحملة مكافحة سرطان الثدي بالكشف المبكر لوزارة الصحة اللبنانية".

اليسا ومشاركتها الخيرية

وتعد تلك المشاركة هي الثانية للفنانة إليسا مع المؤسسة، حيث شاركت من قبل عام 2019، وذلك بعد تعيينها من قبل وزارة الصحة اللبنانية سفيرة لحملة مكافحة سرطان الثدي بالكشف المبكر، ومن وقتها وهي تقوم بحملات توعوية ضد مرض السرطان.

وأعلن موقع Tickets Marche عن أسعار تذاكر الحفل التي تنقسم إلى 3 فئات:

- فئة GOLD بمبلغ 750 جنيها.

- فئة PALTINUM بمبلغ 1100 جنيه.

- فئة VIP بمبلغ 1500 جنيه.

ويعد هذا الحفل خيريًا بالتعاون مع وزارة التضامن، ومخصص عائده لعلاج وبحوث السرطان.

اليسا ترد على منتقديها

ردت الفنانة البنانية على منتقدي ملابسها الجريئة وذلك خلال إحدى لقائتها مع مجلة جمالك اللبنانية، مشيرة إلى أنها تعتبر نفسها الأكثر جمالا فلماذا لا تشارك ذلك الجمال مع جمهورها.

وقالت اليسا خلال اللقاء، إنها لا تتعمد الإثارة ولا تفعل أي مجهود، ولكنها أنثى وتتمتع بقدر كاف من الجمال فلا مانع من أن تظهر جمالها للجمهور، مشيرة إلى أنها مسؤولة عن كل ما تقوله وتفعله ولا يهمها رأي أي شخص، وأكدت أنها لم تندم على أي شيء تقوله، وأنها تتحمل مسئولية أقوالها فهي تؤمن بما تقوله.

وأضافت إليسا:"أنا أحب نفسي ولو محبتش نفسي مفيش حد هيحبني وأثق في نفسي كثيرًا وهذا ينعكس على من حولي، ولكن حبي لنفسي لا يلغي حبي للناس والأولوية ليست لحبي لنفسي".