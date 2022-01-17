/673076/كأس-أمم-أفريقيا-الكاميرون-وبوركينا-فاسو-يقتربان-من-دور-الـ-16

انتهت الأشواط الأولى من مباريات الجولة الثالثة لصالح المجموعةا لأولى في كاس أمم أفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومازالت الكاميرون تقدم العروض الجيدة وتقدمت على الرأس الأخضر بهدف نظيف، جاء قبل نهاية شوط المباراة الأول، وجاء عن طريق هداف البطولة فينسنت أبوبكار.

وفي مباراة آخرى تقدمت بوركينا فاسو على إثيوبيا بهدف نظيف، جاء عن طريق سيريل بايالا في الدقيقة 24 من الشوط الأول.

وبهذه النتائج تأتي الكاميرون في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، ثم بوركينا فاسو برصيد 6 نقاط، ويأتي منتخب الراس الأخضر ثالثا بـ 3 نقاط، وإثيوبيا أخيرا بلا شئ.

وضمنت الكاميرون وبوركينا فاسو الصعود للدور القادم وتنتظر الرأس الأخضر نهاية مباريات الدور الأول لمعرفة الفائز ببطاقة الصعود من المركز الثالث.

كأس أمم أفريقيا.. التشكيل الرسمي لمواجهة بوركينا فاسو وإثيوبيا

أعلن الجهاز الفني لكلاً من بوركينا فاسو وإثيوبيا تشكيلة فريقهما، للمواجهة المرتقبة التي ستجمعهم ببعض ضمن لقائات الجولة الثالثة من كأس أمم أفريقيا.

ويسعى المنتخب البوركيني لتحقيق الفوز لتأهله بشكل رسمي للدور القادم، بينما تأمل إثيوبيا أن تحقق الفوز للتأهل كأحسن ثالث في اسوء الظروف.

تشكيل بوركينا فاسو

حراسة المرمى: أويدراوجو

خط الدفاع: ياجو - تابسوبا - دايو - كابوري

خط الوسط: توريه - سانجاري - أداما جيرا

خط الهجوم: تراوري - باندي - بايالا

تشكيل إثيوبيا

حراسة المرمى: شانكو

خط الدفاع: رمضان - بيلايني - تاميني - تونجو

خط الوسط: سورافيل - يوناهيس - إنديشاو

خط الهجوم: كيبيدي - نصير - دوكلي

خلال الفترة المقبلة".

حصاد اليوم السابع من كأس أمم أفريقيا.. الجزائر تصعب موقفها نحو التأهل

اُقيمت 4 مباريات أمس من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021، أبرزها لقئات تونس والجائر في يوم عام للمنتخبات العربية.

فضربة البداية كانت الساعة 3 بتوقيت القاهرة بمباراة جامبيا أمام مالي، وفي السادسة مساءاً لعبت مبارتين، الأولى كانت تونس أمام موريتانيا، والمباراة الثانية كوت ديفوار أمام سيراليون.

علي سنجاري

وفي ختا لقائات اليوم الساعة 9، خاض الجزائر مباراته الثانية بكأس أمم أفريقيا أمام غينيا الإستوائية.

كأس أمم أفريقيا.. جامبيا تتعادل مع مالي في الوقت القاتل

تعادل منتخب جامبيا مع نظيره مالي بنتيجة 1/1، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وشهد اللقاء سيطرة كبيرة من لاعبوا مالي، حيث هددوا مرمى جامبيا في أكثر من كرة، حتى سجل كوني هدف مالي الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 79، وهاجم بعدها منتخب جامبيا وحاولوا أن يعادلوا النتيجة حتى سجلوا هدف قاتل بالدقيقة 90 من طريق موسى بارو من ركلة الجزاء.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد مالي للنقطة الرابعة في المركز الأول، متساوياً مع جامبيا بنفس عدد الرصيد بعد فوزهم في أول لقاء أمام تونس وموريتانيا.