/673078/صناعة-الشيوخ-تناقش-حجم-التغير-في-الواردات-المصرية-صور

عقدت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حلاوة، اجتماعا لمناقشة تحليل وقياس حجم التغير في الواردات المصرية من حيث الأعلي تكلفة (فاتورة الاستيراد) خلال الفترة من 1\1\2016 إلي 30\ 9\2021، والوقوف علي أهم السلع التي تؤثر علي فاتورة الاستيراد، بحضور ممثلي الحكومة.

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