/673080/بن-شرقي-يكرر-سيناريو-مصطفى-فتحي-مع-الزمالك-والأهلي-يظهر-في-الصورة

رحل مصطفى فتحي عن الزمالك بشكل رسمي إلى التعاون السعودي مقابل مليون دولار، بعدما أعلن مرتضى منصور بالأمس رحيل اللاعب عن القلعة البيضاء بشكل رسمي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان يتبقى للاعب 6 شهور لنهاية عقده، ورفض التجديد أو الرحيل عل سبيل الإعارة للتعاون مع تمديد العقد، ليقوم الزمالك ببيع اللاعب قبل نهاية عقده بنهاية الموسم والإستفادة مادياً من اللاعب بدلاً من رحيله بشكل مجاني.

ويوجد في الزمالك أكثر من لاعب ينتهي تعاقده بنهاية الموسم على رأسهم أشرف بن شرقي وطارق حامد وأبو جبل، وفتحت إدارة الفريق الأبيض ملف تجديد اللاعبين ووصلوا لإتفاق مع بعضهم أن يجددوا للقلعة البيضاء، ونجحوا بالفعل في التجديد لمحمد عبد الشافي بشكل رسمي.

أشرف بن شرقي

بينما الأزمة الحقيقية تأتي في التجديد لأشرف بن شرقي، حيث حتى الأن لم يتفق الدولي المغربي مع إدارة الزمالك حول التجديد، والبعض خرج وأكد أنه أتفق مع فريق أخر للذهاب له بنهاية الموسم بشكل مجاني بعد نهاية تعاقده مع الزمالك.

الأهلي يتواصل مع بن شرقي

وخرج أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي وأكد أن أشرف بن شرقي لاعب كبير، وإذا الأهلي احتاجه سيتواصل معه بالفعل لضمه للقلعة الحمراء، مشيراً أن أي لاعب سينتهي عقد بعد ستة أشهر يحق لهما التفاوض معه إذا طلب الفريق ضمه.

وأكد سيف زاهر في تصريحات تليفزيوينة أن بن شرقي علاقته انتهت بالزمالك، وأنه سيرحل بنهاية الموسم لأنه أتفق مع أحد الفرق العربية للإنضمام لهم، بعد إغراءه بمبلغ كبي، ليخرج بعدها شقيق اللاعب وأكد أنه لم يتفق مع أي فريق وملتزم حتى الأن بتعاقده مع الزمالك في انتظار جلسة خلال الأيام القادمة.

مرتضى منصور يسمح لبن شرقي بالرحيل عن الزمالك

وقد تحدث مرتضى منصور حول التجديد لبن شرقي، وقال أنهخم سيسعوا التجديد للاعب ولكن لن أحد يفرض شروطة على نادي الزمالك، مشيراً أن بن شرقي سيجدد بشروط الزمالك، وسيعقدون جلسة معه وإذا قال اللاعب أنه أتفق مع فريق أخر سيقيمون له حفل وتكريمه على ما قدمه طوال الفترة السابقة للزمالك.