/673081/حقوق-إنسان-النواب-جهود-فريق-برنامج-الأطفال-والكبار-بلا-مأوى-تخدم-الاستراتيجية-الوطنية

أشاد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بجهود فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الإجتماعى، مؤكدًا على دوره الفعال فى الشارع المصرى والاستجابة للشكاوى التى تقدم له سواء هاتفيا أو عبر مواقع التواصل الإجتماعى أو وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تدعم رؤية الدولة المصرية المختلفة نحو ملف حقوق الإنسان وفق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

دوت الخليج

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا على أنه مع بردوة الجو فى فصل الشتاء، تشهد مواقع التواصل الإجتماعى والملفات الإجتماعية بالمواقع الإخبارية العديد من الحالات الإنسانية التى تستوجب التدخل من جانب الأجهزة المعنية لتوفير متطلباتهم خاصة المشردين أو المتواجدين بالشوارع، ومن ثم يكون الملاذ دائما بفرق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، حيث تكون الاستجابة مباشرة منهم والتنسيق بشأن نقلهم لأقرب المقرات الخاصة بدور الرعاية التى تؤهلهم وتوفر لهم الحياة بشكل مختلف.

حقوق إنسان النواب: جهود فريق برنامج «الأطفال والكبار بلا مأوى» تخدم الاستراتيجية الوطنية

ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن الإرادة للدولة المصرية نحو ملف حقوق الإنسان مختلفة عن الماضى ويتم الإهتمام بها بشكل فعال، وجهود وزارة التضامن وأجهزتها المختلفة فعالة من أجل المواطن، وتدعم جهود حقوق الإنسان بشكل مختلف وتضع المواطن دائما فى أولوياتها، موجها الشكر للأجهزة المعنية وكافة أعضاء فرق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى.

كما أشاد أيضا بجهود التواصل الإعلامى لفريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الإجتماعى، بقيادة حازم الملاح، مؤكدا على أن حلقة الوصل التى يقوم بها ما بين الفرق ووسائل الإعلام والاستجابة للحالات التى تعرض من خلالها تحقق نتائج إيجابية تصب فى صالح المنظومة والتى تعود بطبيعة الحال على منظومة حقوق الإنسان فى مصر بشكل مختلف.