/673082/تعليم-الشيوخ-تناقش-اقتراح-النائب-رمضان-إمام-بشأن-تطوير-المستشفي-الجامعي-بالإسماعيلية-صور

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور نبيل دعبس، اجتماعا لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب رمضان إمام، بشان زيادة الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير المستشفي الجامعي بمحافظة الإسماعيلية.

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