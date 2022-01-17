انطلاق أولى حلقات مسلسل "الجسر" على Shahid Vip

بعد تشويق كبير لمسلسل الاكشن المنتظر، أعلنت شركة Sproductions، عن موعد اولى حلقات مسلسل الجسر خلال الايام المقبلة على منصة شاهد.

دوت الخليج

شركة الانتاج تروج لفيلمها الجديد

ونشرت شركة الانتاج لصاحبتها سالى والى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، فيديو دعائى للمسلسل معلقة عليها: " عالم "الجسر" ما يشبهش عالمنا اللي عايشين فيه دلوقتي.. العالم ده قريباً وحصرياً على شاهد".

مسلسل الجسر

يعُد المسلسل من إخراج السيناريست الكبير والمتالق بيتر ميمي، والذي انتهى من المونتاج ومكساج الحلقات الاخير من المسلسل استعداد لعرضه يوم 18 يناير المقبل.

وينتمى نوعية المسلسل لـ 6 حلقات تدور في إطار من الغموض والتشويق والخيال، وتم طرح البرومو خلال الساعات الماضية ولاقى صدى واسع.

وتدور أحداث المسلسل بعد سنوات طويلة من الحروب قضت على معظم مظاهر الحياة، واضطرت الناس للعيش في تجمعات صغيرة يحكمها أشخاص لا يرحمون يفرضون قوانين صرامة وغريبة، مما يدفع "نوح" إلى اصطحاب ابنه "ناجي" في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى المكان الوحيد الذي يعتقد أنه آمن بالنسبة للطفل الصغير و مستقبله رغم أنه لم يزره من قبل "الجسر".

المسلسل من بطولة الفنانين عمرو سعد ونيللي كريم، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، وشارك فى اتمام العمل الفنى كل من: حسين عسر مدير التصوير، وديكور أحمد فايز، مونتير أحمد حمدي ، جرافيك ياسر النجار، وتاليف الكاتب والمخرج بيتر ميمي سيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك.

عمرو سعد في السباق الرمضاني 2022

وقرر عمرو سعد أيضا خوض المنافسة الرمضانية للعام المقبل من خلال مسلسل جديد بالتعاون مع المنتج صادق الصباح وذلك بعد تألقه في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل "ملوك الجدعنة" بجانب الفنان مصطفى شعبان الذي شهد نجاحا ساحقا خلال فترة عرضه.

ويتولى إخراج مسلسل عمرو سعد الجديد الفنان أحمد خالد موسي اذ أنهم يدرسان أكثر من فكرة لتقديمها في سباق رمضان، خاصة وأن سعد يمتلك حقوق تقديم روايات مهمة مثل أولاد حارتنا واللص والكلاب والعائش في الحقيقة وصدي النسيان.