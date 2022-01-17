طرح فيلم «لعبة الشيطان» لـ باسم سمرة بالسينمات في هذا الموعد

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دوت الخليج يرصد موعد طرح فيلم «لعبة الشيطان» بدور العرض السينمائية.

أبطال فيلم لعبة الشيطان

فيلم «لعبة شيطان» بطولة باسم سمرة، محمد عز، مصطفى أبو سريع، مى القاضى، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسى صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، تأليف دكتور أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت.

قصة فيلم لعبة الشيطان

وتدور أحداث العمل حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس متمثلًا فى تطبيق إلكترونى خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويرشدهم إلى الهاوية.

وقررت الرقابة على المصنفات الفنية وضع تصنيف عمري +16 للفيلم، ويعود تصنيف العمل إلى +16 بسبب بعض الموضوعات التي يتناولها.

هذا وينتظر باسم سمرة طرح فيلم «أشباح أوروبا» الذى انتهى من تصويره العام الماضى، وهو قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى ويشارك فى بطولته هيفاء وهبى أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد آخر من الفنانين.

باسم سمرة ينتظر عرض منورة بأهلها

ويواصل سمرة تصوير مسلسل «منورة بأهلها» حيث دخل أبطال العمل في معسكر مغلق للانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة للمسلسل، المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية مطلع شهر نوفمبر المقبل.

ويجسد سمرة من خلال المسلسل الجديد شخصية «عادل» الذي يعمل مصمم أزياء تواجهه العديد من المواقف الصعبة .

مسلسل «منورة بأهلها» تدور أحداثه في 10 حلقات، وتدوراحداثه في إطار إنساني اجتماعي يتناول العديد من المشكلات المختلفة التي تواجهها الأسرة المصرية من خلال يومياتها وهو من تأليف محمد أمين راضى، ويشارك فى بطولته: ليلى علوى، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدنى، ناهد السباعى، سلوى خطاب، عباس أبوالحسن، محمد حاتم، وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل ثانى تجارب يسرى نصرالله في دراما المنصات بعدما قدم حلقة في مسلسل "نمرة 2".

آخر أعمال باسم سمرة السينمائية

جدير بالذكر أن آخر أعمال باسم سمرة السينمائية فيلم «صندوق الدنيا»، وشارك في بطولته رانيا يوسف وخالد الصاوى وصلاح عبد الله وأحمد كمال وعمرو القاضي ومروى الأزلي وإخراج عماد البهات وتدور أحداثه حول قصص مختلفة وشرائح من المجتمع فى كيفية التعامل مع الحياة فى النجاح أو الفشل، وطرح فى فبراير من عام 2020.