/673085/الجونة-يفوز-المقاولون-العرب-بهدف-نظيف-في-كاس-الرابطة-المصرية

حقق فريق الجونة الفوز على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 1/0، ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد اللقاء تنافس كبير بين الفريقين حيث كان يريد كل فريق تحقيق الفوز على الأخبر، حتى أستطاع إسلام عبد النعيم من تسجيل هدف للجونة في الدقيقة 45.

وحاول المقاولون العرب أن يحرز التعادل ولكنه فشل، بعد تألق دافاعات وحارس الجونة الذين حافظوا على نظافة شباكهم.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد الجونة للنقطة رقم 4، بينما توقف رصيد المقاولون العرب عن ثلاثة نقاط.

تشكيل المقاولون العرب أمام الجونة:

في حراسة المرمى: حسن شاهين.

خط الدفاع: أحمد الشيمى - وحسن الشامي – ومحمد سمير – أحمد الكومي.

خط الوسط: أحمد مجدي - عبدالله ياسين – عماد فتحي.

خط الهجوم: محمد حمدى زكى – أحمد داودا – وعمر بسام.

نتيجة مباراة المقاولون العرب والبنك الأهلي

انتهت أحداث مباراة المقاولون العرب، والبنك الأهلي، بنتيجة هدف دون رد، لصالح فريق المقاولون، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الأولى، من المجموعة الثانية من بطولة كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة.

سجل محمد طلعب هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة الثالثة عشر من عمر المباراة، ليهددي فريقه أول انتصار في أولى نسخات بطولة كأس الرابطة.

نتيجة مباراة الأهلي والجونة

وكان الأهلي قد تعادل مع الجونة بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب الأهلي ‏we‏ السلام، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة.‏

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي والجونة، في أولى لقاءات الفريق في المجموعة الثانية، من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، في نسختها الأولى.

انتهت مباراة الأهلي والإسماعلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس الرابطة المصرية.

وخطف الأهلي تعادل ثمين في آخر دقائق المباراة عن طريق أحمد سيد غريب، بعدما تابع ركلة جزاء من حسام حسن مهاجم النادي الأهلي، وجاء الهدف في الدقيقة 93.

أما فريق الإسماعيلي تقدم بالهدف الأول عن طريق كارميلو قبل مرور 20 دقيقة من عمر الشوط الأول، وكانت السيطرة للدراويش خلال أحداث الشوط الأول.