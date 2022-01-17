/673088/التعادل-السلبي-يحسم-لقاء-البنك-الأهلي-وسموحة-بكأس-الرابطة-المصرية

انتهت أحداث مباراة البنك الأهلي وسموحة، بنتيجة التعادل السلبي، في لقاء شهد على العديد من الفرص الضائعة من قبل الفريقين، في محاولة تسجل هدف الفوز في المبارة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تواجه سموحة والبنك الأهلي، في إطار مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الثانية، بكأس رابطة الأندية، وذلك على ملعب "بتروسبورت".

ولجأ الحكم وليد عبد الرازق إلى تقنية الفار في المباراة، في الدقيقة الـ 84 من عمر اللقاء، بعد تدخل بين محمد شكري ظهير سموحة ومحمد بسيوني لاعب وسط البنك الأهلي.

وبهذا التعادل، يحصد البنك الأهلي وسموحة أول نقطة لهما في المجموعة، ويحتل الفريقين المركزين الخامس والسادس على الترتيب.

ترتيب المجموعة الثانية

وكان سموحة خسر في الجولة الأولي من الإسماعيلي، والبنك الأهلي نال الهزيمة أيضًا من المقاولون العرب.

ويتصدر الترتيب الإسماعيلي بـ4 نقاط، ويأتي الجونة في المركز الثاني بنفس الرصيد، وثالثًا المقاولون العرب بـ3 نقاط، ثم الأهلي رابعًا بنقطتين.

تشكيل البنك الأهلي أمام سموحة:

حراسة المرمى: أحمد السعدني

في خط الدفاع: محمد دبش - وأحمد ياسين - وعاصم صلاح - وأسامة إبراهيم.

خط الوسط: محمد فتحي - وأحمد سعيد - ومحمد حامد - ومحمد بسيوني - ومحمود قاعود .

خط الهجوم: فادي فريد .

مقاعد البدلاء كلا من

أحمد صبحي وأمير مدحت وأحمد العش وطارق مصيلحي ومعروف يوسف ومحمد مصطفي ميدو وموسي دياوارا ومصطفي إيفا ومحمود سيد.

قائمة البنك الأهلي لمواجهة سموحة:

في حراسة المرمى: أحمد السعدني وأحمد صبحي

في خط الدفاع: أحمد ياسين وأمير مدحت ومحمد دبش وأحمد العش وطارق مصيلحي وعاصم صلاح وأسامة ابراهيم ومحمد مصطفي ميدو ومصطفي إيفا

في خط الوسط: محمد فتحي ومحمود سيد ومعروف يوسف وأحمد سعيد ومحمد حامد ومحمود قاعود ومحمد بسيوني وموسي دياوارا

خط الهجوم: فادي فريد وأسامة فيصل .

قائمة سموحة لمواجهة البنك الأهلي:

حراسة المرمى: عمر صلاح و محمد اشرف

خط الدفاع: رجب نبيل و أحمد بيكهام وأحمد عيد و خالد عبد الفتاح وأحمد جمال ومحمد شكرى

خط الوسط: أحمد حمص ومحمود حليمو ومحمد كناريا و محمد عبد العاطى و مصطفى الخواجه وحسين فيصل.

خط الهجوم: عبد الكبير الوادى و صديق اوجولا وأبو بكر ليادى النيجيرى و جيروم فليب و محمد نادى ومحمد سعيد