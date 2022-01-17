/673090/البلطجة-والتهور-بدراجه-نارية-يعرض-طبيبة-صيدلة-لكسور-وكدمات-ببني-سويف

حررت الدكتورة "ولاء أ م " محضر إداري بندر بني سويف رقم ٣٥٣ لعام ٢٠٢٢ ، ضد ثلاث شباب كانو يسيران بدراجه نارية بطريق السادات أمام قاعة القصر حيث قالت الطبيبة : انهم كانو يقصدو الايذاء المباشر كونهم تقاربو منها بسرعة جنونية ذات تهور في حين انها كانت على جانب الطريق لإنتظار والديها ولكن لم تخلو من نصيب البلطجة والتهور الذي يشير الى إنعدام السلوك الانساني عند كثيرا من الشباب ومبدء الترويع الذي لطالما نشكو منه نتيجة إنعدام التآخي والقيم والمبادئ الايجابية التي أفتقدها الكثيرين في معاملتهم ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

البلطجة والتهور بدراجه نارية يعرض طبيبة صيدلة لكسور وكدمات ببني سويف

الجدير بالذكر ان الدكتورة" ولاء ا م " من مواليد بندر بني سويف وهي دكتورة حديثة التخرج ووحيدة والديها .

وكانت هذه الواقعة يوم الجمعه ١/٧ / ٢٠٢٢ الساعة ٩ مساءاً عند قاعة القصر الكائنة بطريق السادات ، حيث تعرضت الطبيبة لحادث البلطجة والتهور والذي كانت نتيجته عملية جراحية وتركيب شرايح ومسامير فى أقدامها الإثنين وتسائل عمها الأستاذ محمود يحيى "فين دور الإشاره الجديدة اللى أمام قرية الدوية ؟ هل بها كاميرات ؟".

طبيبة صيدلة لكسور وكدمات ببني سويف

وتابع: “مفيش عسكرى مرور فى المكان و لا حتى مطب صناعى حقوق الناس تضيع يعنى؟ بالرغم أن المكان ده بيحصل فيه حوادث كثير؟".

وأكد شهود عيان وجود كاميرات في هذا المكان قد أقامتها المحافظة منذ فترة، وفي حديث مع الاستاذ محمود يحي اليوم لموقع دوت الخليج قال : “ان حق ابنة أخته لن بضيع وإنه تم إحالة الواقعة اليوم الى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث وهوية مرتكبي حادث التهور والبلطجة بإستخدام دراجه نارية .